На гатчинском кинофестивале губернатор вручил приз Ирине Алфёровой

В этом году фестиваль, объединивший два важнейших вида искусства, посвящён 75-летию Великой Победы.

Церемония открытия кинофестиваля началась с выступления хора братии Валаамского монастыря, который исполнил знаменитую песню «Соловьи, соловьи...». Продолжив трагическую тему войны, на сцену вышел гатчинский театр моды «Катюша». Грациозные девушки разыграли очень яркую и пронзительную композицию, ставшую отзвуком стихотворения Тонино Гуэрры «Бабочка».

Первыми участников и гостей фестиваля приветствовали ведущие церемонии открытия Ксения Алферова и Егор Бероев. Они напомнили, что этот фестиваль проходит в год, богатый на юбилеи, связанные с литературными и кинематографическими именами. И каждое из них имеет большое значение для фестиваля. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Александра Грина, 90 лет - композитору Андрею Петрову, 80 лет — Иосифу Бродскому, 150 лет — Александру Куприну и Ивану Бунину. В этом году отметил бы свой 100-летний юбилей великий Тонино Гуэрра — итальянский поэт, писатель, сценарист и кинорежиссёр, связанный узами творчества и дружбы с Россией.

В адрес фестиваля пришло много поздравительных писем от известных деятелей российской культуры.

«Эта уникальная площадка многие годы даёт возможность деятелям кинематографа и литературы, критикам, журналистам и зрителям не только насладиться кино-новинками, пообщаться с известными режиссёрами, актёрами и писателями, но и обсудить острые вопросы современности», - отметил в своем послании советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.

От имени Министерства культуры Российской Федерации организаторов, участников и зрителей приветствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «В культурной жизни нашей страны кинофорум занимает особое место. На одной площадке гармонично сочетаются два вида искусств – кино и литература. Популяризация классического наследия русских писателей и современных авторов находит живой интерес публики и профессионалов».

В день открытия кинофестиваля его участников лично приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он напомнил, в какое непростое время рождался гатчинский кинофестиваль и насколько популярным он стал впоследствии.

- Этот фестиваль всегда очень ждали, гатчинцы к нему всегда очень серьезно готовились, - отметил Александр Дрозденко. - Людей на фестивале было всегда так много, что они стояли в проходах. Самое необычное, что мне сегодня бросилось в глаза, когда я вошел в зал — его пустота. Но мне кажется, мы не должны расстраиваться от того, что зрителей сегодня нет в зале. Мы чётко понимаем, что они все сейчас с нами и переживают за всё, что происходит здесь в Гатчине в дни фестиваля. Наверное, это один из самых любимых и значимых фестивалей для тех, кому небезразлично слово, для тех, кто верит в его правду и силу.

Одна из ежегодных традиций кинофестиваля — вручение премии губернатора Ленинградской области за особый вклад в российский кинематограф. В этом году эту премию лично из рук губернатора получила народная артистка России Ирина Алфёрова. Поднявшись на сцену, легендарная актриса призналась, что она совершенно счастлива оттого, что кинофестиваль «Литература и кино» состоялся, несмотря ни на что.

В этот день гостей и участников фестиваля от души приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Знаете, говорят, есть воля — есть путь, - сказала Людмила Николаевна. - И сегодняшняя наша встреча — ещё одно подтверждение этой жизненной истины.

Она напомнила, что гатчинская земля богата историей и сложившимися традициями, в том числе и в области кинематографа. Именно в Гатчине в конце XIX века проходили съёмки фрагментов первой российской ленты, посвящённой восшествию императора Николая I на престол, именно в Гатчине был открыт один из первых российских кинотеатров.

Несмотря на ряд ограничений в связи с общегосударственной ситуацией, программа кинофестиваля очень насыщена яркими событиями и творческими встречами. В день открытия фестиваля в фойе кинотеатра «Победа» развернулись две замечательные выставки. Выставка «Расцветшая зима» посвящена легендарному Тонино Гуэрре, которому в 2020 году исполнилось бы сто лет. Автор работ - режиссер, сценарист и художник Александр Бруньковский, друживший и работавший с Тонино Гуэррой последние десять лет его жизни.

Ещё одну интересную выставку - «Мадемуазель О» - подготовили к фестивалю сотрудники музея-усадьбы «Рождествено». Она посвящена гувернантке Владимира Набокова Сисиль Миотон, благодаря которой писатель Владимир Набоков познакомился с французской культурой.

Все передачи о фестивале, который проходит с 19 по 25 ноября, можно увидеть на телеканале «Ореол24». В эти дни на этом же канале демонстрируется большое количество художественных и документальных картин лауреатов и участников фестивалей прошлых лет, вошедших в специально подготовленную дирекцией программу фестиваля «Гатчинский выбор». Картины конкурсной программы этого года демонстрируются в киноконцертном зале «Победа» только для членов жюри. Имена победителей нынешнего киноконкурса будут названы на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая будет транслироваться 25 ноября в 18 часов.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой