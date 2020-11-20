На гатчинском кинофестивале губернатор вручил приз Ирине Алфёровой

В
этом году фестиваль, объединивший два важнейших вида искусства, посвящён
75-летию Великой Победы.
Церемония
открытия кинофестиваля началась с выступления хора братии Валаамского
монастыря, который исполнил знаменитую песню «Соловьи, соловьи...». Продолжив
трагическую тему войны, на сцену вышел гатчинский театр моды «Катюша».
Грациозные девушки разыграли очень яркую и пронзительную композицию, ставшую
отзвуком стихотворения Тонино Гуэрры «Бабочка».
Первыми
участников и гостей фестиваля приветствовали ведущие церемонии открытия Ксения
Алферова и Егор Бероев. Они напомнили, что этот фестиваль проходит в год, богатый
на юбилеи, связанные с литературными и кинематографическими именами. И каждое
из них имеет большое значение для фестиваля. В этом году исполняется 140 лет со
дня рождения Александра Грина, 90 лет - композитору Андрею Петрову, 80 лет —
Иосифу Бродскому, 150 лет — Александру Куприну и Ивану Бунину. В этом году
отметил бы свой 100-летний юбилей великий Тонино Гуэрра — итальянский поэт,
писатель, сценарист и кинорежиссёр, связанный узами творчества и дружбы с
Россией.
В
адрес фестиваля пришло много поздравительных писем от известных деятелей
российской культуры.
«Эта
уникальная площадка многие годы даёт возможность деятелям кинематографа и
литературы, критикам, журналистам и зрителям не только насладиться
кино-новинками, пообщаться с известными режиссёрами, актёрами и писателями, но
и обсудить острые вопросы современности», - отметил в своем послании советник
президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.
От
имени Министерства культуры Российской Федерации организаторов, участников и зрителей
приветствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «В
культурной жизни нашей страны кинофорум занимает особое место. На одной
площадке гармонично сочетаются два вида искусств – кино и литература.
Популяризация классического наследия русских писателей и современных авторов
находит живой интерес публики и профессионалов».
В
день открытия кинофестиваля его участников лично приветствовал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Он напомнил, в какое непростое время рождался гатчинский кинофестиваль
и насколько популярным он стал впоследствии.
-
Этот фестиваль всегда очень ждали, гатчинцы к нему всегда очень серьезно
готовились, - отметил Александр Дрозденко. - Людей на фестивале было всегда так
много, что они стояли в проходах. Самое необычное, что мне сегодня бросилось в
глаза, когда я вошел в зал — его пустота. Но мне кажется, мы не должны
расстраиваться от того, что зрителей сегодня нет в зале. Мы чётко понимаем, что
они все сейчас с нами и переживают за всё, что происходит здесь в Гатчине в дни
фестиваля. Наверное, это один из самых любимых и значимых фестивалей для тех,
кому небезразлично слово, для тех, кто верит в его правду и силу.
Одна
из ежегодных традиций кинофестиваля — вручение премии губернатора Ленинградской
области за особый вклад в российский кинематограф. В этом году эту премию
лично из рук губернатора получила народная артистка России Ирина Алфёрова.
Поднявшись на сцену, легендарная актриса призналась, что она совершенно
счастлива оттого, что кинофестиваль «Литература и кино» состоялся, несмотря ни
на что.
В
этот день гостей и участников фестиваля от души приветствовала глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
-
Знаете, говорят, есть воля — есть путь, - сказала Людмила Николаевна. - И
сегодняшняя наша встреча — ещё одно подтверждение этой жизненной истины.
Она
напомнила, что гатчинская земля богата историей и сложившимися традициями, в
том числе и в области кинематографа. Именно в Гатчине в конце XIX века
проходили съёмки фрагментов первой российской ленты, посвящённой восшествию
императора Николая I на престол, именно в Гатчине был открыт один из первых
российских кинотеатров.
Несмотря
на ряд ограничений в связи с общегосударственной ситуацией, программа
кинофестиваля очень насыщена яркими событиями и творческими встречами. В день
открытия фестиваля в фойе кинотеатра «Победа» развернулись две замечательные
выставки. Выставка «Расцветшая зима» посвящена легендарному Тонино Гуэрре,
которому в 2020 году исполнилось бы сто лет. Автор работ - режиссер, сценарист
и художник Александр Бруньковский, друживший и работавший с Тонино Гуэррой
последние десять лет его жизни.
Ещё
одну интересную выставку - «Мадемуазель О» - подготовили к фестивалю сотрудники
музея-усадьбы «Рождествено». Она посвящена гувернантке Владимира Набокова
Сисиль Миотон, благодаря которой писатель Владимир Набоков познакомился с
французской культурой.
Все
передачи о фестивале, который проходит с 19 по 25 ноября, можно увидеть на
телеканале «Ореол24». В эти дни на этом же канале демонстрируется большое
количество художественных и документальных картин лауреатов и участников
фестивалей прошлых лет, вошедших в специально подготовленную дирекцией
программу фестиваля «Гатчинский выбор». Картины конкурсной программы этого года
демонстрируются в киноконцертном зале «Победа» только для членов жюри. Имена
победителей нынешнего киноконкурса будут названы на торжественной церемонии
закрытия фестиваля, которая будет транслироваться 25 ноября в 18 часов.
Юлия
Лысанюк
Фото
Ольги Фирсовой