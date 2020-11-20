Путешествие на Восток с цесаревичем Николаем

Гатчина — Европа — Дальний Восток — Петербург

Традиция отправлять в большое путешествие наследников престола перед воцарением была основана в России ещё во времена Павла I. Как правило, таких путешествий было два: большое, по России, и чуть поменьше, по Европе. Для цесаревича Николая Александровича планировалось совершенно необычное турне, которое объединило бы оба вида путешествий. Император Александр III придавал этому мероприятию государственное значение, требуя предварительной дипломатической проработки всего маршрута следования.

Будущий император Николай II на тот момент завершил 13-летний курс образования, причем Александр начал готовить своего наследника в дорогу за десять лет до его отправления в путь. Цесаревича обучали лучшие специалисты страны по программе Академии Генерального штаба и Императорского университета. Он регулярно участвовал в военных сборах и учениях, командуя вверенным ему подразделением, принимал участие в заседаниях Государственного совета, занимался спортом. Николай прекрасно знал отечественный и мировой театр, был тонким знатоком и ценителем искусства.

Восточное турне рассматривалось Александром III в качестве важнейшего этапа в познании наследником как Российской империи, так и сопредельных территорий. В 1890 году Александр решил основать Великую Сибирскую железную дорогу, и Николай Александрович должен был лично присутствовать при начале ее строительства во Владивостоке. Большой символический смысл заключался в том, что будущий император направлялся не в Европу, как его предшественники, а на Восток — «в ту сторону, куда лежит историческая дорога, по которой продвигается русский народ» (Э.Э. Ухтомский).

Восточное путешествие цесаревича Николая началось 4 ноября (23 октября по ст.ст.) 1890 года и завершилось 16 августа (4 августа по ст.ст.) 1891 года, заняв более девяти месяцев. В этот путь Николай отправился из Гатчины, после Божественной литургии и молебна в церкви Гатчинского дворца. Простившись с родными на станции Сиверской, он на скором поезде уехал в Варшаву - столицу Царства Польского в составе Российской Империи. Затем августейший путешественник посетил Вену, Триест, Афины, Египет, Индию, Бомбей, Цейлон, Сингапур, остров Яву, Бангкок, Китай.

В апреле 1891 года, в сопровождении шести кораблей российского императорского флота, Николай прибыл в Японию. Здесь на него было совершено покушение — так называемый «инцидент в Оцу». Немного оправившись после ранения, будущий император 11 мая прибыл во Владивосток. Именно здесь началось осуществление главной государственной задачи его путешествия, связанной с основанием Великой Сибирской железной дороги. Символически поучаствовав в закладке рельсового пути, цесаревич отправился обратно в Петербург. Его путь пролег через всю Россию (Хабаровск, Благовещенск, Чита, Иркутск, Красноярск, Томск, Тобольск, Омск, Оренбург, Самара, Пенза, Рязань, Москва).

Восточное путешествие цесаревича имело очень важное геополитическое, культурно-историческое, экономическое и духовное значение как для России, так и для всего мира. Пройдя множество стран и всю Россию от Владивостока до Петербурга, будущий государь способствовал укреплению внешнеполитических, дипломатических связей нашей страны, обогатился новыми знаниями и политическими знакомствами для дальнейшего управления государством.

Путешествие укрепляло территориальное единство страны. Цесаревич знакомился с азиатскими народами, живущими в Сибири, в истории которых начинался новый этап. Выбрав в качестве направления именно Восток, Россия показала, что основное внимание внешней политики империи отныне будет приковано именно к этому региону. Николай получил уникальную возможность своими глазами увидеть и понять обстановку, царившую в тот период на Востоке и, что более важно, на Тихом океане. Заложенный им Великий Сибирский рельсовый путь прочно связал восточную и западную части страны, соединив берега Тихого океана и Атлантики.

«Святая Русь»: по «восточным» следам цесаревича

Всероссийский крестный ход, посвящённый 130-летию начала Восточного пути цесаревича Николая, стал частью православного движения «Святая Русь», зародившегося в Магадане. Пешие и автомобильные крестные ходы посетили многие города и регионы России, побывали с духовными миссиями в Белоруссии, Сербии, Турции, Украине, Греции и других странах.

Почитатели памяти святого царя-страстотерпца Николая II в России придают Восточному путешествию цесаревича особенное значение. Организованный ими всероссийский крестный ход по восточному маршруту будущего государя стал для них символом духовного воссоединения земель православного мира во многих странах Европы и Азии, входивших некогда в состав Российской и Византийской империй.

В 2020 году шествие с крестом обошло всю страну, включая дальневосточные регионы - Чукотку, Камчатку, Сахалин, Приморский, Хабаровский край. В конце октября — начале ноября участники крестного хода посетили Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область. 5 ноября они приехали в Гатчину — город, с которого началось Восточное путешествие цесаревича Николая. Крестоходцы принесли с собой реликвию - Крест Господень, который является точной копией так называемого Годеновского креста (деревянный крест византийского происхождения, явленный недалеко от Ростова Великого в 1423 году). Годеновский крест - один из самых знаменитых чудотворных крестов. В настоящее время он находится на подворье Никольского женского монастыря в селе Годеново, Ярославская область.

Прибыв в Гатчину, крестоходцы пронесли Крест Господень по городским улицам, помолились в Павловском кафедральном соборе как одном из императорских храмов России, связанных с царской семьей. После этого они посетили церковь Святой Троицы и личные комнаты семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, побывали на Варшавском вокзале.

Вечером этого дня в гатчинской городской библиотеке им. А.И. Куприна состоялась конференция, посвящённая Восточному путешествию цесаревича. Участники крестного хода и прихожане гатчинских храмов пообщались по видеосвязи с почитателями памяти святого царя-страстотерпца Николая из Сибири и Дальнего Востока. О целях, маршрутах и событиях всероссийского шествия, посвященного памятной дате начала Восточного путешествия цесаревича, рассказал один из организаторов крестного хода Василий Кухарь.

Главный библиотекарь отдела обслуживания библиотеки им. А.И. Куприна Алёна Тришина поделилась результатами своих изысканий в области литературы, посвящённой императорской семье Романовых. Как она говорит, очень подробно о Восточном путешествии цесаревича Николая рассказывается в трехтомном сочинении Э.Э. Ухтомского, который был одним из спутников Николая в этом турне. Книга «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича» была издана в 1893-1897 годах. Она иллюстрирована многочисленными фотографиями и рисунками художника, писателя, этнографа и военного корреспондента Н.Н. Каразина (1842-1908). который жил и умер в Гатчине.

Подготовила Юлия Лысанюк