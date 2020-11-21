С вопросами о ковид-тестировании — на Всероссийскую «горячую линию»

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в рамках Всероссийской тематической «горячей линии» организовано консультирование граждан о тестировании на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

Тематическое консультирование проводится:

- в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам: 8 (800) 700-95-47, 8 (812) 448-12-33, 8 (812) 365-35-49, 8 (812) 365-00-26;

- в выходные дни с 10 до 17 часов по телефонам: 8 (812) 365-35-49, 8 (812) 365-00-26.





Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области