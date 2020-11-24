Сервис по оформлению ДТП без вызова ГИБДД стал доступен по всей России

Суперсервисом могут воспользоваться участники ДТП с подтвержденными учетными записями на портале. Достаточно, чтобы приложение было установлено у одного из участников ДТП - все данные заполняются на одном устройстве. Оформить ДТП можно с фотофиксацией (тогда можно претендовать на получение выплаты до 400 тыс. рублей) или без нее (до 100 тыс. рублей). Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП. После отправки извещения в страховую компанию водители могут покинуть место аварии.

«С 2021 года ДТП можно будет оформить и через приложение «Госуслуги.Авто», которое мы запустим в ближайшее время, - рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко. - Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет».

Суперсервис «Европротокол онлайн» был запущен в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах - Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Республике Татарстан.

"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/23/superservis-evroprotokol-onlajn-stal-dostupen-po-vsej-rossii.html

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