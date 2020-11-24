Сервис по оформлению ДТП без вызова ГИБДД стал доступен по всей России

Суперсервисом могут
воспользоваться участники ДТП с подтвержденными учетными записями на портале.
Достаточно, чтобы приложение было установлено у одного из участников ДТП - все
данные заполняются на одном устройстве. Оформить ДТП можно с фотофиксацией
(тогда можно претендовать на получение выплаты до 400 тыс. рублей) или без нее
(до 100 тыс. рублей). Подписанная обоими участниками форма передается в базу
Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит
уведомление об успешном завершении оформления ДТП. После отправки извещения в страховую
компанию водители могут покинуть место аварии.
«С 2021 года ДТП можно
будет оформить и через приложение «Госуслуги.Авто», которое мы запустим в
ближайшее время, - рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко. - Также
появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих
участников ДТП, вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а
затем отправить их, как только появится доступ в интернет».
Суперсервис «Европротокол
онлайн» был запущен в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах - Москве и
Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Республике
Татарстан.
"Российская газета" https://rg.ru/2020/11/23/superservis-evroprotokol-onlajn-stal-dostupen-po-vsej-rossii.html
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