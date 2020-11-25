Бюджет Гатчинского района принят!

На заседании Совета депутатов Гатчинского района с проектом бюджета выступила председатель комитета финансов Любовь Орехова. Прежде чем быть представленным на утверждение депутатов, проект бюджета был рассмотрен на всех депутатских комиссиях, одобрен на публичных слушаниях, получил положительное заключение контрольно-счетной палаты.

Документ этот сложный и важный, поэтому на сессии прошла презентация особого издания – «Бюджет для граждан», которое подробно и наглядно рассказывает о формировании районного бюджета.

- В этом году мы впервые издали буклет «Бюджет для граждан», который знакомит с основными положениями главного финансового документа Гатчинского района, - сообщила Любовь Орехова.

Помимо схем, таблиц, списков и перечней, составленных в простой и доступной форме, в буклете есть историческая справка, гимн Гатчинского района и даже шуточные стихи о бюджете.

- Бюджет – это фундамент и основа всего. А грамотно спланированный бюджет – это залог успешной реализации всех мероприятий и решения вопросов местного самоуправления, а, значит, и благополучия граждан,– написала в приветственном слове глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. – В непростой период в условиях пандемии доходная часть бюджета оказалась крайне не стабильной, но тем не менее нам удалось сформировать сбалансированный бюджет и учесть важные расходные обязательства.

Как отметила Любовь Орехова, бюджет на ближайшие три года – это баланс в решении главных задач: стабильное пополнение доходов, сохранение социальных обязательств и выполнение текущих расходных обязательств района, аккумулирование средств, которые работали бы на развитие района, развитие города, городских и сельских поселений, в том числе за счет участия в национальных и региональных проектах и государственных программах Лен-области.

Параметры бюджета 2021 года – практически на уровне текущего года. Прогноз поступлений доходов на 2021 год – 6691 млн рублей. Расходная часть бюджета сформирована с дефицитом 4,3 % и составит 6778 млн рублей.

Расходы бюджета сформированы на основании 11 новых муниципальных программ, 32 подпрограмм, утвержденных на пять лет, реализация которых сконцентрирована на ключевых направлениях развития района, связанных с улучшением качества жизни жителей.

В целом бюджет Гатчинского района на 2021 год и плановый период напряженный, но он сбалансирован по отраслям и программам. Предусмотрены все расходы на обеспечение деятельности 114 казенных, бюджетных и автономных учреждений, предусмотрены средства на капвложения – это 5% от суммы расходов и на софинансирование для получения субсидий из бюджета Ленобласти, утверждены источники финансирования дефицита бюджета.

Председатель контрольно-счетной палаты Гатчинского района Игорь Вихровский доложил о результатах экспертизы проекта бюджета. Специалистами КСП сделаны выводы, что несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в 2020 году, бюджет реально выполнимый и сбалансированный. Бюджет продолжает оставаться бюджетом развития. Он составлен на основе программно-целевого метода. Доходы, расходы и дефицит бюджета, заложенные в проект, реально обоснованные и выполнимые.

Депутаты Гатчинского района утвердили бюджет единогласно. Глава Гатчинского района Виталий Филоненко выразил благодарность бюджетной комиссии, которая детально поработала с проектом бюджета.

- Бюджет - это живой, рабочий документ, и еще претерпит много дополнений и изменений. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обещал нам, что все наши благие пожелания будут финансово поддержаны. Мы еще будем вносить поправки. И будем работать на благо Гатчинского муниципального района и всех городских и сельских поселений, - сказал Виталий Филоненко.



