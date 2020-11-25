Получить звание «Ветеран труда Ленинградской области» станет проще

Об этом сообщили на встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами Законодательного Собрания области.

«Для ветеранов труда регионального значения Социальным кодексом сегодня установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата назначалась с учётом критерия нуждаемости в размере 70% от среднего дохода – 22330 рублей. В октябре вступил в силу областной закон, согласно которому для назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% - 31900 рублей», - сообщила председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.

По её словам, применение критерия нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты планируется исключить с 2021 года в рамках проекта областного закона о дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области.

Сегодня звание «Ветеран труда Ленинградской области» присвоено 70440 жителям региона.