Получить звание «Ветеран труда Ленинградской области» станет проще

Получить звание «Ветеран труда Ленинградской области» станет проще

Правительство региона подготовило проект областного закона, согласно которому при присвоении жителям звания «Ветеран труда Ленинградской области» теперь будет учитываться стаж работы на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга.

Рубрики : Общество     25 Nov 2020

Об этом сообщили на встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами Законодательного Собрания области.

«Для ветеранов труда регионального значения Социальным кодексом сегодня установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата назначалась с учётом критерия нуждаемости в размере 70% от среднего дохода – 22330 рублей. В октябре вступил в силу областной закон, согласно которому для назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% - 31900 рублей», - сообщила председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.

По её словам, применение критерия нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты планируется исключить с 2021 года в рамках проекта областного закона о дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области.

Сегодня звание «Ветеран труда Ленинградской области» присвоено 70440 жителям региона.

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