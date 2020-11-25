Получить звание «Ветеран труда Ленинградской области» станет проще

Об этом сообщили на
встрече губернатора Александра Дрозденко с депутатами Законодательного Собрания
области.
«Для ветеранов труда
регионального значения Социальным кодексом сегодня установлены меры социальной
поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата
назначалась с учётом критерия нуждаемости в размере 70% от среднего дохода –
22330 рублей. В октябре вступил в силу областной закон, согласно которому для
назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% - 31900 рублей», -
сообщила председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.
По её словам, применение
критерия нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты планируется
исключить с 2021 года в рамках проекта областного закона о дополнительных
социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области.
Сегодня звание «Ветеран
труда Ленинградской области» присвоено 70440 жителям региона.