Помним! Гордимся!

В рамках акции дети и подростки активно участвовали в уроках мужества, встречах с ветеранами посёлка, патриотических чтениях. В детской библиотеке поддерживается диалог между школьниками и старшим поколением. Ветераны п. Сиверский Г.А. и В.С. Исаковы, Л.Г. Кавина, В.В. Сурков, Г.Г. Величко, Л.С. Якушина, Е.В. Карпова-Шихова и многие другие своим жизненным примером, рассказами вызывают в слушателях живой отклик, уважение, гордость, благодарность.

Юные читатели нашей библиотеки выразили своё отношение к великой дате в истории нашей Родины рисунками и открытками, написанием отзывов на рассказы и повести о войне, которые они прочитали, видеопрезентациями о подвиге своих прадедов.

Хочется поблагодарить всех, кто был причастен к важнейшему событию в жизни и работе нашей библиотеки в такое непростое время. Это уважаемые учителя Сиверской гимназии Н.В. Григорьева, Т.П. Иванова, Л.П. Войтова, О.И. Кириллова, Е.П. Фомина, Ю.П. Галанц, О.А. Медведева и др.

Более 120 учащихся Сиверской гимназии участвовали в различных номинациях военно-патриотической акции «Победа и Победители». Все – молодцы! Но жюри выделило 33 лучшие творческие работы. Ребята награждены грамотами и благодарностями.

Выражаем искреннюю благодарность участников и победителей акции, коллектива детской библиотеки и руководства СККЦ «Юбилейный» депутату Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной за оказанную материальную помощь для приобретения подарков победителям.

В.И. Лукьянова, заведующая Сиверской детской библиотекой