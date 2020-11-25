Помним! Гордимся!

В рамках акции дети и
подростки активно участвовали в уроках мужества, встречах с ветеранами посёлка,
патриотических чтениях. В детской библиотеке поддерживается диалог между
школьниками и старшим поколением. Ветераны п. Сиверский Г.А. и В.С. Исаковы,
Л.Г. Кавина, В.В. Сурков, Г.Г. Величко, Л.С. Якушина, Е.В. Карпова-Шихова и
многие другие своим жизненным примером, рассказами вызывают в слушателях живой
отклик, уважение, гордость, благодарность.
Юные читатели нашей
библиотеки выразили своё отношение к великой дате в истории нашей Родины
рисунками и открытками, написанием отзывов на рассказы и повести о войне,
которые они прочитали, видеопрезентациями о подвиге своих прадедов.
Хочется поблагодарить
всех, кто был причастен к важнейшему событию в жизни и работе нашей библиотеки
в такое непростое время. Это уважаемые учителя Сиверской гимназии Н.В.
Григорьева, Т.П. Иванова, Л.П. Войтова, О.И. Кириллова, Е.П. Фомина, Ю.П.
Галанц, О.А. Медведева и др.
Более 120 учащихся
Сиверской гимназии участвовали в различных номинациях военно-патриотической
акции «Победа и Победители». Все – молодцы! Но жюри выделило 33 лучшие
творческие работы. Ребята награждены грамотами и благодарностями.
Выражаем искреннюю благодарность
участников и победителей акции, коллектива детской библиотеки и руководства
СККЦ «Юбилейный» депутату Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной за
оказанную материальную помощь для приобретения подарков победителям.
В.И. Лукьянова, заведующая Сиверской детской библиотекой