Гатчинский «Театр и К°» – два диплома лауреата

Дипломами лауреата Всероссийского театрального конкурса «Я – актёр» награждены два спектакля «Театр и К°».

В условиях пандемии коронавируса, конкурс проходил в заочном формате. «Театр и К°» выставил на этот конкурс видео двух своих спектаклей, ранее не номинированных на конкурсы.

В номинации «Театр поэзии и пластики» дипломом лауреата II степени был отмечен спектакль «Ода Женщине» по стихам А.А. Вознесенского (постановка Юлии Михайловой, сценография Виктории Ивановой, руководитель постановки Юрий Давыдкин).

В номинации «Драматический спектакль», дипломом II степени награждён спектакль «Эдит Пиаф. Петь, чтобы жить» (пьеса Натальи Веретенниковой, исполнитель главной роли, вокалистка Наталья Веретенникова, сценография и постановка Юрия Давыдкина).

В настоящее время в репертуаре творческого объединения 12 спектаклей. В период коронавируса, в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, объединение продолжает свою работу. В настоящее время для зрителей готовятся к премьерному показу четыре новых спектакля.

Коллектив приглашает попробовать свои силы в качестве актёра, театрального художника, светооператора всех желающих с 18 лет и старше, а в студию при творческом объединении - всех желающих с 12 лет.

Поздравляем «Театр и К°» с новой победой и желаем ему творческих удач.

Хотим предупредить друзей и зрителей творческого объединения «Театр и К°», что с 1 декабря 2020 года коллектив будет работать на базе киноконцертного зала «Победа» (г. Гатчина, пр. 25 октября, дом 5.) Справки по тел. 8-952-237-4374 (художественный руководитель, главный режиссер ТО «Театр и К°» Юрий Иванович Давыдкин).



