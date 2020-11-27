Гатчинский «Театр и К°» – два диплома лауреата

Дипломами лауреата
Всероссийского театрального конкурса «Я – актёр» награждены два спектакля
«Театр и К°».
В условиях пандемии
коронавируса, конкурс проходил в заочном формате. «Театр и К°» выставил на этот
конкурс видео двух своих спектаклей, ранее не номинированных на конкурсы.
В номинации «Театр поэзии
и пластики» дипломом лауреата II степени был отмечен спектакль «Ода Женщине» по
стихам А.А. Вознесенского (постановка Юлии Михайловой, сценография Виктории
Ивановой, руководитель постановки Юрий Давыдкин).
В номинации
«Драматический спектакль», дипломом II степени награждён спектакль «Эдит Пиаф.
Петь, чтобы жить» (пьеса Натальи Веретенниковой, исполнитель главной роли,
вокалистка Наталья Веретенникова, сценография и постановка Юрия Давыдкина).
В настоящее время в
репертуаре творческого объединения 12 спектаклей. В период коронавируса, в
соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями, объединение
продолжает свою работу. В настоящее время для зрителей готовятся к премьерному
показу четыре новых спектакля.
Коллектив приглашает
попробовать свои силы в качестве актёра, театрального художника, светооператора
всех желающих с 18 лет и старше, а в студию при творческом объединении - всех
желающих с 12 лет.
Поздравляем «Театр и К°»
с новой победой и желаем ему творческих удач.
Хотим предупредить друзей
и зрителей творческого объединения «Театр и К°», что с 1 декабря 2020 года
коллектив будет работать на базе киноконцертного зала «Победа» (г. Гатчина, пр.
25 октября, дом 5.) Справки по тел.
8-952-237-4374 (художественный руководитель, главный режиссер ТО «Театр
и К°» Юрий Иванович Давыдкин).