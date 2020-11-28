Конкурс юных Дедов Морозов в Больших Колпанах

Традиционно открыли мероприятие участники театральной студии «Лицедейчики» (руководитель Лариса Борисовна Елагина) новогодней сказкой «Приключения в новогоднем лесу».

Затем дедушки-конкурсанты построились – и в путь, а точнее, в бой – творческий. Нужно отметить, что в этом году половина участников – девочки, но это не помешало им выступить очень интересно и достойно!

Каждый юный Дед Мороз подготовил визитную карточку – представление участника. За короткое время нужно было сделать так, чтобы зрители влились в игру и приняли активное участие в номере, подготовленном конкурсантом.

Претенденты на победу были в возрасте от 4 до 10 лет. Каждый Дедушка Мороз старался веселить публику по-своему, был конкурс «Теремок», в котором приняли участие и ведущие, и гости мероприятия, и родители конкурсанта, конкурс «Паровозик», «Повтори движения».

Конкурс «Юный Дедушка Мороз» проходит в Большеколпанском центре культуры уже четвертый раз и стал по настоящему душевным и домашним. Приурочен он к интересной дате, о которой знают не все – 18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.

Как всегда, конкурс получился ярким и веселым, участники боролись за звание, блеснув своими талантами, костюмами и щедростью (конкурсанты угощали всех сладкими подарочками).

Все участники были награждены грамотами и призами.

Гран-при и главный титул «Лучший юный Дед Мороз - 2020» завоевал в упорной борьбе Кузнецов Алексей. Три призовых места - у девочек: 1 место - Родак Валерия; 2 место - Сорокина Екатерина; 3 место - Куликова Татьяна. «Самый музыкальный Дед Мороз» - Семен Михайлов. «Самый сказочный Дед Мороз» - Даниил Петров. «Самый обаятельный Дед Мороз» - Михаил Нестеренко. «Самый юный Дед Мороз» - Валентина Курганова.

Источник: https://vk.com/dkkolpany