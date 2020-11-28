Конкурс юных Дедов Морозов в Больших Колпанах

Традиционно
открыли мероприятие участники театральной студии «Лицедейчики» (руководитель
Лариса Борисовна Елагина) новогодней сказкой «Приключения в новогоднем лесу».
Затем
дедушки-конкурсанты построились – и в путь, а точнее, в бой – творческий. Нужно
отметить, что в этом году половина участников – девочки, но это не помешало им
выступить очень интересно и достойно!
Каждый юный Дед
Мороз подготовил визитную карточку – представление участника. За короткое время
нужно было сделать так, чтобы зрители влились в игру и приняли активное участие
в номере, подготовленном конкурсантом.
Претенденты на
победу были в возрасте от 4 до 10 лет. Каждый Дедушка Мороз старался веселить
публику по-своему, был конкурс «Теремок», в котором приняли участие и ведущие,
и гости мероприятия, и родители конкурсанта, конкурс «Паровозик», «Повтори
движения».
Конкурс «Юный
Дедушка Мороз» проходит в Большеколпанском центре культуры уже четвертый раз и
стал по настоящему душевным и домашним. Приурочен он к интересной дате, о
которой знают не все – 18 ноября в России официально празднуют день рождения
Деда Мороза.
Как всегда,
конкурс получился ярким и веселым, участники боролись за звание, блеснув своими
талантами, костюмами и щедростью (конкурсанты угощали всех сладкими
подарочками).
Все участники были
награждены грамотами и призами.
Гран-при и главный
титул «Лучший юный Дед Мороз - 2020» завоевал в упорной борьбе Кузнецов
Алексей. Три призовых места - у девочек: 1 место - Родак Валерия; 2 место -
Сорокина Екатерина; 3 место - Куликова Татьяна. «Самый музыкальный Дед Мороз» -
Семен Михайлов. «Самый сказочный Дед Мороз» - Даниил Петров. «Самый обаятельный
Дед Мороз» - Михаил Нестеренко. «Самый юный Дед Мороз» - Валентина Курганова.
Источник:
https://vk.com/dkkolpany
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