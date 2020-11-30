1 декабря отключат электричество в Гатчинском районе

1 декабря отключат электричество в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     30 Nov 2020

01.12.20 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Крокшево.

 

01.12.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

к.п. Павловский Посад

к.п. Павловская Слобода

к.п. Графская Славянка

к.п. Покровское

 

01.12.20 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы, ул. Грунева, Клубный пер., ул. Луговая, ул. Манина

 

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