1 декабря отключат электричество в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики :
ЖКХ
30 Nov 2020
01.12.20 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Крокшево.
01.12.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
к.п. Павловский Посад
к.п. Павловская Слобода
к.п. Графская Славянка
к.п. Покровское
01.12.20 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы, ул. Грунева,
Клубный пер., ул. Луговая, ул. Манина
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