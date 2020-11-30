Какие дворы Гатчины решено отремонтировать первыми?

В соответствии с утвержденной программой на 2021 год в Гатчине планируется отремонтировать шесть дворовых территорий по следующим адресам: ул. Крупской, д, 6; ул. Радищева, д, 5 - 5а и ул. Урицкого, д. 16; ул. Володарского, д. 33, ул. Урицкого, д. 20/18, ул. Леонова, д, 17, ул. Академика Константинова, д. 6.

На 2022 год в адресный перечень подпрограммы включены дворы: ул. Рощинская, д. 19, 21, ул. Профессора Русинова, д. 8, 10, 12, 14, ул. Чкалова, д. 50, ул. Генерала Сандалова, д. 3, ул. Карла Маркса, д, 5, 7, 9, ул. Матвеева, д. 14.

В 2023 году в рамках подпрограммы будет запланирован ремонт ул. 7 Армии, д. 6, ул. Гречишкина, д.15, 17, 19, ул, Чехова, д. 15/30, ул. Урицкого, д. 20, 22, 24, ул. Слепнева, д. 15, 17, ул. пр. 25 Октября, д, 63.

Адресный перечень формируется в соответствии с предусмотренным финансированием, по результатам обращения граждан и может быть скорректирован.

Кроме того, есть дворы, ремонт которых включен в программу «Формирование комфортной городской среды».