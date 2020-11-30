Семья Сапожниковых – победители областного конкурса

Стаж семейной жизни Сапожниковых десять
лет. У них трое детей. Областной
конкурс, в котором они участвовали, как победители районного состязания, было
организовано в онлайн формате. Конкурсанты присылали свои видеоролики и
соревновались в двух номинациях - «Визитная карточка» и «Любимые выходные».
Дружная, спортивная и артистическая
команда Сапожниковых свою презентацию представила в поэтической форме. Видеоролик
получился и веселым, и лирическим, и максимально содержательным. У семьи
Сапожниковых много совместных увлечений. Дети рассказали, как они отмечают
праздники, вместе готовят и угощают друзей. Также вместе они участвуют во всевозможных
конкурсах и вообще ведут исключительно активный образ жизни. Всей семьей, включая
младшего Ярика, ходят на рыбалку, в тренажерный зал.
Когда мама на работе, на хозяйство заступает папа. Дети хором утверждают,
что он веселый и заботливый, строгий и честный. На творческих конкурсах - всегда
рядом с дочкой Ксюшей, на футболе - со старшим сыном Денисом. С ним всегда
интересно. И с уроками поможет, и книжки почитает, может лепить, рисовать, на
сцене выступать. А еще он научил детей играть в шашки.
Посмотрев видеоролики всех конкурсантов, жюри вынесло
решение: по сумме баллов за обе конкурные номинации победу одержала семья
Сапожниковых - они стали обладателями Гран-при областного конкурса.
Татьяна Можаева