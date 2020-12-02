Сквер у «Березки» в ожидании благоустройства

По вопросу благоустройства сквера и территории вокруг
магазина на ул. К.Маркса в администрацию обратились жители и городские
депутаты. Сейчас территория частично находится в собственности частных лиц,
которым принадлежит строение, частично является муниципальной.
Глава администрации дала поручение уточнить ситуацию по
прохождению здесь инженерных сетей и организовать встречу с собственниками и
ресурсоснабжающими организациями для координации дальнейших действий, а также
рассмотреть варианты ремонта прилегающей дворовой территории.
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Вся территория в удручающем состоянии: жителям не подойти, ямы и колдобины.
Рассчитываю на активную гражданскую позицию собственников этого здания, чтобы
мы могли спланировать совместные мероприятия по благоустройству, - сказала
Людмила Нещадим.
К
обсуждению благоустройства сквера у «Березки» подключились жители соседнего с
магазином дома и местные депутаты. Вместе с Людмилой Нещадим прошли по разбитым
дорожкам, заглянули в подъезд и мокрый подвал жилого дома и выразили свои
пожелания по благоустройству двора и осушению подвала.
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Мы
определили конкретный план действий по тем объектам, которые были включены в
рабочую поездку, и последовательно, поэтапно будем их решать, - подвела итог
поездки Людмила Нещадим.