Сквер у «Березки» в ожидании благоустройства

По вопросу благоустройства сквера и территории вокруг магазина на ул. К.Маркса в администрацию обратились жители и городские депутаты. Сейчас территория частично находится в собственности частных лиц, которым принадлежит строение, частично является муниципальной.

Глава администрации дала поручение уточнить ситуацию по прохождению здесь инженерных сетей и организовать встречу с собственниками и ресурсоснабжающими организациями для координации дальнейших действий, а также рассмотреть варианты ремонта прилегающей дворовой территории.

- Вся территория в удручающем состоянии: жителям не подойти, ямы и колдобины. Рассчитываю на активную гражданскую позицию собственников этого здания, чтобы мы могли спланировать совместные мероприятия по благоустройству, - сказала Людмила Нещадим.

К обсуждению благоустройства сквера у «Березки» подключились жители соседнего с магазином дома и местные депутаты. Вместе с Людмилой Нещадим прошли по разбитым дорожкам, заглянули в подъезд и мокрый подвал жилого дома и выразили свои пожелания по благоустройству двора и осушению подвала.

- Мы определили конкретный план действий по тем объектам, которые были включены в рабочую поездку, и последовательно, поэтапно будем их решать, - подвела итог поездки Людмила Нещадим.



