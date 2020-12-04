Новые знаки и пешеходные переходы появятся в Гатчине

Директор Гатчинского ДРСУ Дмитрий Сазанович доложил о готовности к обслуживанию дорог в зимний период, которых на балансе предприятия числится 542 км. Вся техника, а это 140 единиц, прошла плановый ремонт. Запас песчано-соляной смеси составляет 100 %, запас песка - около 70 %. Ночное дежурство организовано четырьмя машинами КДМ, в случае выпадения осадков на маршруты выйдут 14 автомашин.

Что касается ремонта автомобильного моста в деревне Корпиково, по которому поступает большое количество обращений, Дмитрий Сазанович рассказал, что подведомственное предприятие не производит работы на данном мосту. Их выполняет компания «Реммост» в соответствии с заключенным контрактом. В связи с этим вводится временное прекращение движения транспортных средств по участку км 2+212 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Рошаля-Черново-Учхоз» с 5 декабря текущего года до полного окончания работ.

На время проведения работ предусмотрено перенаправление автомобильного потока по А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора» и дорогам «Гатчина – Ополье», «Подъезд к Гатчине № 2», «Стрельна – Кипень – Гатчина», «Сокколово – Мариенбург».

Также члены комиссии рассмотрели вопросы, поступившие от жителей.

По поводу возможности обустройства временного пешеходного перехода через улицу Рысева в районе дома № 32 председатель комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Александр Супренок рассказал, что ремонт дорожного покрытия по улице Куприна уже завершен, а маршруты движения общественного транспорта восстановлены. В связи с этим обустройство пешеходного перехода считается нецелесообразным.

Члены комиссии приняли решение удовлетворить просьбу жителя дома № 3 по улице Генерала Кныша в Гатчине о выделении напротив дома парковочного места для личного транспорта людей с инвалидностью в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Работы будут выполнены до конца текущего года.

На просьбу оборудовать пешеходный переход через улицу Горького на перекрестке улиц Чкалова и Горького в Гатчине государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Николай Березин согласился, что интенсивность пешеходного потока по указанному участку достаточно велика. По решению комиссии оборудование данного пешеходного перехода будет включено в адресную программу на 2021 год.

Члены комиссии обсудили установку дорожных знаков, определяющих приоритет движения транспортных средств на перекрестках улиц Хохлова и Академика Константинова, а также улиц Академика Константинова и улиц Коли Подрядчикова в Гатчине, где возникают конфликты потоков транспортных средств. Определение приоритетности здесь необходимо, тем более, что по данному вопросу обращения в администрацию Гатчинского района поступают регулярно. В результате, до конца текущего года на перекрестках будут установлены дорожные знаки, устанавливающие приоритет движения.

Сразу два вопроса направил на рассмотрение членов комиссии житель Гатчины Алексей Юсупов. Первый касался организации одностороннего сквозного движения по проезду вдоль дома № 13 на Пушкинском шоссе путем демонтажа с проезжей части железобетонных блоков. В ходе комиссии стало известно, что Гатчинское ДРСУ уже заключило контракт с жилым комплексом IQ Гатчина, в рамках которого предусмотрена организация обустройства данного съезда, которое будет выполнено до конца текущего года.

Еще один вопрос касался ликвидации стихийной парковки вдоль дома № 13 по Пушкинскому шоссе на Родниковом проезде (проезд к МУП «Водоканал»). Алексей Юсупов вместе с жителями жилого комплекса IQ Гатчина предложил новую схему организации дорожного движения на Шведском и Родниковом проездах, установку дорожных знаков и блокирование сквозного проезда путем размещения живой изгороди.

Обсуждая вопрос, Тимофей Материков сказал, что предложенный проект схемы организации дорожного движения не соответствует требованиям Приказа Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 года № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения». Тем не менее, было принято решение организовать комиссионный выезд на Родниковый проезд с участием должностных лиц и инициатора вопроса.

В ходе встречи ее участники обсуждали два вопроса: благоустройство Родникового проезда и необходимость установки дорожных знаков, запрещающих сквозной проезд по Шведскому проезду.

Председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий районной администрации Дмитрий Коновалов пояснил, что благоустройство Родникового проезда зависит от проекта строительства многоквартирного дома по другую сторону от него.

- Как только застройщик получит разрешение на строительство, и мы увидим окончательный вариант проекта, будет понятно, какая часть Родникового проезда останется не освоенной. Тогда и будем разрабатывать проект ее благоустройства, - сказал Дмитрий Коновалов.

Что касается сквозного проезда по Шведскому проезду, то ситуация сложилась неоднозначная. Управляющая компания установила на всей территории жилого квартала, в том числе напротив детского сада в IQ Гатчина, искусственные неровности – полусферы. Жители, в том числе Алексей Юсупов, обратились в администрацию Гатчинского района с желанием выяснить, на каком основании они были установлены, учитывая отсутствие проекта на их размещение. В результате, полусферы были демонтированы, и Шведский проезд стал сквозным, что жителей также не устраивает. Алексей Юсупов попросил установить на проезде дорожный знак «Кирпич».

Выполнить этого администрация Гатчинского района сегодня не может, так как земельный участок находится в аренде у застройщика IQ Гатчина. Схема организации движения автотранспорта внутри квартала выполняется в рамках застройки и должна быть согласована застройщиком с ГИБДД.

Фото автора