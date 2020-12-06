Плановые отключения в Гатчине и районе

Гатчина

07.17.20 с 09.00-13.00

ул. Новосёлов д. 7, 8, 9

08.12.20 с09.00-17.00

ул. Слепнёва д. 6, 10

Гатчина

09.12.20 -10.12.20 с 09.00-17.00

пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5; ул. Перегудова д. 6, 8, 10, 12/30, 14; ул. Загородная д. 2-5, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28; ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20, 22; пер. Заводской д. 3; ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14, 15,16, 18, 20, 22; туп. Литейный д. 1-7; ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34; пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8, 10, 12; ул. Литейная д. 17; пер. Заводской д. 6; пер. Хабаровский д. 2А, 2Б; ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13А, 18; ш. Корпиковское д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17- 34, 36, 38, 40, 40А; ул. Перегудова д. 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26; ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; пер. Краснофлотский д. 1 ,3, 4, 5, 6; ул. Загородная д. 25; ул. Рошаля д. 24/1; ул. Куприна д. 11, 13;

Таицкое ГП

07.12.20 с08.30-17.00

Тайцы

ул. Первомайская д. 1-19; ул. Октябрьская д. 2-30; ул. Калинина д. 93-148; ул. Капитана Желтова д. 1-43; ул. Колхозная д. 8-31; ул. Звездная д. 1-20; ул. Юного Ленинца д. 97-121, 125; ул. Пушкина д. 67-102; ул. Островского д. 88-158; ш. Санаторское д. 4-48; ул. Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 20-29; ул. Щорса д. 1-20, ул. Фрунзе д. 1-9; ш. Гатчинское д. 1-11; ул. Советская д. 1-50; ул. Санаторская д. 1-4; ул. Поселковая д. 1-15; ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул. Тургенева д. 1-10; ул. Комсомольская д. 17-31; ул. Колхозная д. 2-7А; ул. Новостроек д. 1-10; ул. Новоселов д. 1-18; ул. Пионерская д. 1-9; ул. Парковая д. 1-30; ул. Юбилейная д. 2А; ш. Санаторское (СНТ "Таицкий родничок"); КНС; Котельная

Вырицкое ГП

Вырица

08.12.20 с 09.00-17.00

ул. Чехова д. 1-46; ул. Тургенева д. 15-24; ул. Футбольная д. 1-19; ул. Ефимова д. 1-23; ул. Тургенева д. 1-9; ул. 1-го Мая д. 2-14; ул. Льва Толстого д. 5-17; Детский сад №50; Школа №1

09.12.20 по 11.12.20 09.00-17.00

ул. Московская д. 61 (ДОГ «Малыш»)

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

07.12.20 и 08.12.20 с 09.00 до 18.00

Сяськелевское СП:

д. Жабино, ул. Героев Пограничников.