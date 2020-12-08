Пассажир – в морге, пассажирка – в больнице, водитель – в ИВС

В ночь на 5-е декабря, около полуночи, на автодороге Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, в Рождественском поселении, 43-летний водитель автомашины Lada Largus Дмитрий Е., двигаясь от деревни Замостье в сторону Заречья, вне населенного пункта и при отсутствии освещения не справился с управлением, съехал в левый кювет, опрокинулся и врезался в дерево. В результате его пассажир – 62-летний житель Шпаньково – скончался на месте. Сам водитель и 48-летняя пассажирка были доставлены в Гатчинскую больницу. Пострадавшая с сочетанной травмой помещена на отделение травматологии, водитель ушел из приемного покоя до осмотра врачей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Гражданин Е. помещен в изолятор временного содержания.

6-го декабря, около 7-30 утра, на шоссе Гатчина – Куровицы неизвестный водитель, двигавшийся со стороны Пижмы, вне зоны пешеходного перехода сбил молодого человека, который от полученных травм скончался на месте. Погибший – 26-летний житель Новгородской области Евгений Ж. – работал разнорабочим и проживал в Гатчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, 4-го декабря дознавателями УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных дела по статье 264.1 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Оба дела – в отношении водителей, лишенных права управления транспортными средствами на полтора года. Одного – 37-летнего Олега Д. – остановили на проспекте 25-го Октября: средь бела дня он ехал на «Ниве», будучи лишенным прав и пьяным. Другого сотрудники ДПС остановили в Пудости: 44-летний Александр Д., лишенный ранее водительских прав, управлял трактором, находясь в состоянии алкогольного опьянения.