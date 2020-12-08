Пассажир – в морге, пассажирка – в больнице, водитель – в ИВС

В ночь на 5-е декабря,
около полуночи, на автодороге Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно –
Шапки, в Рождественском поселении, 43-летний водитель автомашины Lada Largus
Дмитрий Е., двигаясь от деревни Замостье в сторону Заречья, вне населенного
пункта и при отсутствии освещения не справился с управлением, съехал в левый
кювет, опрокинулся и врезался в дерево. В результате его пассажир – 62-летний
житель Шпаньково – скончался на месте. Сам водитель и 48-летняя пассажирка были
доставлены в Гатчинскую больницу. Пострадавшая с сочетанной травмой помещена на
отделение травматологии, водитель ушел из приемного покоя до осмотра врачей. В
отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение
правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее
смерть человека. Гражданин Е. помещен в изолятор временного содержания.
6-го декабря, около 7-30
утра, на шоссе Гатчина – Куровицы неизвестный водитель, двигавшийся со стороны
Пижмы, вне зоны пешеходного перехода сбил молодого человека, который от
полученных травм скончался на месте. Погибший – 26-летний житель Новгородской
области Евгений Ж. – работал разнорабочим и проживал в Гатчине. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, 4-го декабря
дознавателями УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных
дела по статье 264.1 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию. Оба дела – в отношении водителей,
лишенных права управления транспортными средствами на полтора года. Одного –
37-летнего Олега Д. – остановили на проспекте 25-го Октября: средь бела дня он
ехал на «Ниве», будучи лишенным прав и пьяным. Другого сотрудники ДПС
остановили в Пудости: 44-летний Александр Д., лишенный ранее водительских прав,
управлял трактором, находясь в состоянии алкогольного опьянения.