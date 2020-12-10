Вырицкая фабрика «Узор» ждёт гостей области

Побывать в гостях у вепсов, познакомиться с уникальным киришским и свирским кружевоплетением, узнать древние предания Водской пятины можно будет уже в следующем туристическом сезоне.

Туристов ждет насыщенная ознакомительная часть: пройдут мастер-классы по гончарному производству, созданию керамической игрушки, деревянному зодчеству, росписи по дереву, плетению из бересты и лозы, изготовлению традиционной вепсской куклы. Гости области побывают в природно-этнографических музеях, ленинградских ремесленных мастерских и предприятиях народных художественных промыслов, таких как гобеленовая фабрика «Узор» в поселке Вырица и «Свирское кружево» в поселке Свирьстрой. Как рассказали в комитете по туризму Ленинградской области, сегодня в регионе действует более 100 предприятий народных художественных промыслов и ремесел и большое количество частных предпринимателей – мастеров-ремесленников.

Кроме региональных, есть и серия международных маршрутов «Северная магия», связывающих Ленинградскую область и Финляндию — «Основной» до Хельсинки, «Западный» до Лаппеенранты и «Восточный» до Иматры. На маршрутах туристы познакомятся с историей и культурой финно-угорских народов, их религиозными традициями и особенностями быта.