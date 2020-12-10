Волонтёры доставили питьевую воду медикам

Волонтёры доставили питьевую воду медикам

Член регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Сергей Коняев совместно с активистами Волонтерского штаба помогают медицинским сотрудникам.

Рубрики : Общество     10 Dec 2020

30 бутылок питьевой воды от компании «Атлантика» доставили в Сиверскую больницу Гатчинского района, из которых 10 бутылок компания предоставила бесплатно в качестве своего вклада в помощь пациентам и медицинским сотрудникам, которые сегодня продолжают нести вахту в режиме карантина.

«Искренне благодарю всех волонтеров за работу и в очередной раз призываю всех жителей Ленинградской области беречь свое здоровье: надевать маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать людных мест» - обратился к жителям Сергей Коняев.

Напоминаем, на горячую телефонную линию Волонтерского штаба «Единой России» по поступают заявки от жителей Гатчинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии. Волонтеры развозят им продуктовые наборы и посильно помогают решать текущие проблемы. Также волонтеры принимают участие в выдаче защитных масок в общественных местах.

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