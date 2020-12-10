Волонтёры доставили питьевую воду медикам

30
бутылок питьевой воды от компании «Атлантика» доставили в Сиверскую больницу
Гатчинского района, из которых 10 бутылок компания предоставила бесплатно в
качестве своего вклада в помощь пациентам и медицинским сотрудникам, которые
сегодня продолжают нести вахту в режиме карантина.
«Искренне
благодарю всех волонтеров за работу и в очередной раз призываю всех жителей
Ленинградской области беречь свое здоровье: надевать маски в общественных
местах и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать людных мест» -
обратился к жителям Сергей Коняев.
Напоминаем,
на горячую телефонную линию Волонтерского штаба «Единой России» по поступают
заявки от жителей Гатчинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
из-за пандемии. Волонтеры развозят им продуктовые наборы и посильно помогают
решать текущие проблемы. Также волонтеры принимают участие в выдаче защитных
масок в общественных местах.