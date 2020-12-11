«Добрые продукты» – помогают

«Добрые продукты» – помогают

В ноябре, благодаря акции «Добрые продукты», оказана помощь двум семьям.

Рубрики : Общество     11 Dec 2020

По ходатайству неравнодушных сотрудников администрации Пудостьского сельского поселения двум многодетным семьям станет легче решать бытовые вопросы.

В рамках проекта была оказана помощь Е.И. Бутаевой, воспитывающей четырех детей, была приобретена стиральная машинка. А семье Н.Н. Жеребцовой, которая воспитывает пятерых детей, подарили микроволновую печь.

Напомним, что «Добрые продукты» - это социальный проект, который был создан в 2014 году по инициативе руководителя сети магазинов «Как сыр в масле», депутата городского совета А.С. Свердлина. Его идею поддержал производитель мясных и колбасных изделий «Мясной дом Ивановых» Алексей Иванов.

Фонд «Добрых продуктов» формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. Арифметика проста: с каждого проданного в магазинах «Как сыр в масле» килограмма продукции, участвующей в акции, один рубль в фонд перечисляет производитель, а один - продавец.

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