«Добрые продукты» – помогают

По
ходатайству неравнодушных сотрудников администрации Пудостьского сельского
поселения двум многодетным семьям станет легче решать бытовые вопросы.
В
рамках проекта была оказана помощь Е.И. Бутаевой, воспитывающей четырех детей,
была приобретена стиральная машинка. А семье Н.Н. Жеребцовой, которая
воспитывает пятерых детей, подарили микроволновую печь.
Напомним, что «Добрые продукты»
- это социальный проект, который был создан в 2014 году по инициативе
руководителя сети магазинов «Как сыр в масле», депутата городского совета А.С.
Свердлина. Его идею поддержал производитель мясных и колбасных изделий «Мясной
дом Ивановых» Алексей Иванов.
Фонд «Добрых продуктов» формируется за счет
отчислений денег от продажи товаров. Арифметика проста: с каждого проданного в
магазинах «Как сыр в масле» килограмма продукции, участвующей в акции, один
рубль в фонд перечисляет производитель, а один - продавец.