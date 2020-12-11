В Гатчинском районе число выздоровевших в 4 раза превысило число заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 15 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+6)

- п. Войсковицы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- д. Малое Верево (+1)

- д. Батово (+1)

- д. Белогорка (+1)

- д. Большие Колпаны (+2)

- д. Новые Черницы (+1)

- д. Вайя (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3355 человек, 2727 из их числа – 81,3 % - выздоровели, зарегистрировано 39 летальных исходов.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 11 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 19 299 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 216 новых случаев), 14 972 человека поправились, 167 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 77,6 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1362 человек (выздоровели 1040),

- г. Коммунар – 223 человека (выздоровел 192),

- п. Сиверский – 197 человек (выздоровели 168),

- п. Вырица – 165 человека (выздоровел 142),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровел 101)

- п. Тайцы – 99 человек (выздоровели 87),

- п. Новый Свет – 97 человек (выздоровели 85),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 42),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 56),

- д. Большие Колпаны – 61 человек (выздоровели 39),

- д. Малое Верево – 59 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 57 человек (выздоровели 49),

- п. Войсковицы – 36 человека (выздоровел 32),

- д. Лампово – 34 человека (выздоровел 31),

- д. Малые Колпаны – 33 человека (выздоровели 28),

- п. Терволово – 31 человек (выздоровели 29),

- д. Сяськелево – 29 человек (выздоровели 26),

- д. Новый Учхоз – 27 человек (выздоровели 23),

- п. Елизаветино – 23 человека (выздоровел 21),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 17),

- д. Пудомяги – 20 человек (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 20 человек (выздоровели 17),

- д. Батово – 20 человек (выздоровели 12),

- с. Рождествено – 19 человек (выздоровели 18),

- д. Белогорка – 18 человек (выздоровели 14),

- п. Кобралово – 16 человек (выздоровели 14),

- п. Лукаши – 15 человек (выздоровели 13),

- п. Высокоключевой – 15 человек (выздоровели 12),

- п. Суйда – 14 человек (все выздоровели),

- п. Сусанино – 13 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 8),

- п. Дружноселье – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Пустошка – 9 человек (выздоровели 8),

- д. Жабино – 9 человек (все выздоровели),

- п. Торфяное – 9 человек (выздоровели 8),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Сокколово – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Парицы – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), д. Ивановка (Пудостьское), Большие Борницы, д. Старицы, д. Даймище, д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Черново, д. Куровицы – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка, д. Александровка, п. Пригородный, д. Вайялово – по 5 человек,

- д. Большево, д. Тяглино, с. Орлино – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, п. Торфопредприятие, д. Руссолово, д. Петрово, д. Химози, д. Межно, д. Горки – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Новые Черницы – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Корпикюля - по 1 человеку.