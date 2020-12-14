Губернатор наградил таланты

«Важно, чтобы мы не на словах, а на деле поощряли тех, кто является лидерами, кто проявляет свои лучшие качества. Это могут быть достижения в учебе, высокие результаты в конкурсном движении, активное участие в общественно-политической жизни региона. Это постоянное совершенствование себя как личности. Мы не только отмечаем ребят, как лучших, но и выплачиваем премии», — подчеркнул губернатор.

Награды получили 53 учащихся и выпускника ленинградских образовательных учреждений. Ими стали победители и призеры всероссийской олимпиады, лауреаты премии губернатора для поддержки талантливой молодежи 2020 года, одаренные студенты — выпускники школ Ленинградской области, студенты-инвалиды, достигшие высоких результатов в учебе, а также победители конкурса сочинений «Я – гражданин России!».

Среди награжденных были восемь ребят из Гатчинского района:

- победитель смотра-конкурса юных экскурсоводов школьных музеев Ленинградской области Евгений Украинчук,

- лауреат I степени областного конкурса учащихся школ искусств «Юные дарования» Полина Рыкова,

- обладатель гран-при открытого областного конкурса художественного конкурса с международным участием «Цвети звук Державы Рериха» Арина Тинтунен,

- победитель фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна Ленинградской области» в номинации «Авторская песня» Галина Петрыкина,

- победитель соревнований по легкой атлетике среди обучающихся Ленинградской области Артем Минаев,

- стипендиат губернатора Ленинградской области Антон Зыков,

- победители межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» Юлия Кашенко и Ангелина Борисова.

Ребят поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, пожелав им дальнейших успехов в учебе, творчестве и общественной жизни Гатчинского района.

«Хочу искренне поздравить с вашими победами, с вашими успехами, пожелать вам не останавливаться на достигнутом. Все только начинается. Жизнь прекрасна и удивительна. Сегодня поистине время активных и креативных людей. Желаю, чтобы у вас все сложилось, чтобы вы выбрали именно ту профессию, которая даст вам возможность себя реализовать. Сегодня Гатчина ждет высокопрофессиональных и высококомпетентных специалистов во всех сферах. Получайте образование и возвращайтесь к нам», - сказала Людмила Нещадим.