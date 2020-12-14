Губернатор наградил таланты

«Важно,
чтобы мы не на словах, а на деле поощряли тех, кто является лидерами, кто
проявляет свои лучшие качества. Это могут быть достижения в учебе, высокие
результаты в конкурсном движении, активное участие в общественно-политической
жизни региона. Это постоянное совершенствование себя как личности. Мы не только
отмечаем ребят, как лучших, но и выплачиваем премии», — подчеркнул губернатор.
Награды
получили 53 учащихся и выпускника ленинградских образовательных учреждений. Ими
стали победители и призеры всероссийской олимпиады, лауреаты премии губернатора
для поддержки талантливой молодежи 2020 года, одаренные студенты — выпускники
школ Ленинградской области, студенты-инвалиды, достигшие высоких результатов в
учебе, а также победители конкурса сочинений «Я – гражданин России!».
Среди
награжденных были восемь ребят из Гатчинского района:
- победитель
смотра-конкурса юных экскурсоводов школьных музеев Ленинградской области
Евгений Украинчук,
- лауреат
I степени областного конкурса учащихся школ искусств «Юные дарования» Полина
Рыкова,
- обладатель
гран-при открытого областного конкурса художественного конкурса с международным
участием «Цвети звук Державы Рериха» Арина Тинтунен,
- победитель
фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна Ленинградской
области» в номинации «Авторская песня» Галина Петрыкина,
- победитель
соревнований по легкой атлетике среди обучающихся Ленинградской области Артем
Минаев,
- стипендиат
губернатора Ленинградской области Антон Зыков,
- победители
межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» Юлия Кашенко и
Ангелина Борисова.
Ребят
поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, пожелав им
дальнейших успехов в учебе, творчестве и общественной жизни Гатчинского района.
«Хочу
искренне поздравить с вашими победами, с вашими успехами, пожелать вам не
останавливаться на достигнутом. Все только начинается. Жизнь прекрасна и
удивительна. Сегодня поистине время активных и креативных людей. Желаю, чтобы у
вас все сложилось, чтобы вы выбрали именно ту профессию, которая даст вам
возможность себя реализовать. Сегодня Гатчина ждет высокопрофессиональных и
высококомпетентных специалистов во всех сферах. Получайте образование и
возвращайтесь к нам», - сказала Людмила Нещадим.