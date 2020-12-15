Культурное созвездие Гатчинского района

Напомним, региональный ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» проводится с 2001 года. В 2020 году на конкурс было подано 98 заявок, в конкурсном отборе приняли участие 105 человек.
В
числе победителей конкурса «Звезда культуры-2020» - Межпоселенческая
центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина - номинация «Лучшая
межпоселенческая библиотека года».
Диплом
победителя в номинации «Лучший музей года» - у музея-усадьбы «Рождествено».
Дипломами
I степени отмечены детская художественная школа города Гатчины и народный
самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Горница».
В
номинации «Лучший специалист года по культурно-досуговой деятельности и
развитию народного творчества» диплом I степени — у руководителя народного
самодеятельного коллектива «Цирк «Гротеск» Веры Чумак.
Среди
награжденных дипломами за участие в конкурсе профессионального мастерства
«Звезда культуры» в 2020 году — заведующий Гатчинским муниципальным театром
юного зрителя Виктория Александрова и директор Сусанинского культурно-досугового
центра Иван Балашов.
В
номинации «Лучший социально-культурный проект года» дипломами отмечены
Большеколпанский центр культуры спорта и молодежной политики и
культурно-выставочный центр «Дачная столица». В номинации «Лучшая поселковая
(сельская) библиотека» - Сусанинская сельская библиотека, действующая при
Сусанинском КДЦ.
Церемония
награждения победителей и дипломантов конкурса прошла в режиме видеоконференции
11 декабря 2020 года. Приветствуя
новых «звёзд культуры», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
отметил, что с каждым годом конкурс становится всё масштабнее.
«Я
считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все
они — победители, потому что в такой сложной конкурентной борьбе проявили себя,
- подчеркнул Александр Юрьевич. - Жизнь у нас продолжается, и следующий год
будет другим по организации отрасли культуры. Мы приняли решение о создании отдельного
комитета по культуре и туризму, который будет заниматься сохранением
культурного наследия и памятников культуры. Многие наши знаковые мероприятия
заслуженно стали лучшими в стране. Ленобласть стала лидером по культурному
туризму в этом году, несмотря на пандемию. Мы продолжим поддержку тех, кто
внедряет новые технологии в учреждениях культуры, воспитывает подрастающее
поколение».
Победителей
регионального конкурса поздравил и председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин.
«Этот
конкурс очень важен, потому что, во-первых, является определённым стимулом для
участников, - считает Сергей Михайлович. - А для наших учреждений культуры это
своего рода рекламный проект - показ их деятельности. Это, в том числе, ведёт и
к повышению уровня профессионального мастерства участников».
Спикер ЗАКСа пожелал успехов всем, кто работает в домах культуры, театрах и других культурных заведений, и выразил уверенность, что никакие вызовы не станут препятствием для ленинградских творческих коллективов.