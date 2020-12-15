Культурное созвездие Гатчинского района

Напомним, региональный ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» проводится с 2001 года. В 2020 году на конкурс было подано 98 заявок, в конкурсном отборе приняли участие 105 человек.

В числе победителей конкурса «Звезда культуры-2020» - Межпоселенческая центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина - номинация «Лучшая межпоселенческая библиотека года».

Диплом победителя в номинации «Лучший музей года» - у музея-усадьбы «Рождествено».

Дипломами I степени отмечены детская художественная школа города Гатчины и народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Горница».

В номинации «Лучший специалист года по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества» диплом I степени — у руководителя народного самодеятельного коллектива «Цирк «Гротеск» Веры Чумак.

Среди награжденных дипломами за участие в конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в 2020 году — заведующий Гатчинским муниципальным театром юного зрителя Виктория Александрова и директор Сусанинского культурно-досугового центра Иван Балашов.

В номинации «Лучший социально-культурный проект года» дипломами отмечены Большеколпанский центр культуры спорта и молодежной политики и культурно-выставочный центр «Дачная столица». В номинации «Лучшая поселковая (сельская) библиотека» - Сусанинская сельская библиотека, действующая при Сусанинском КДЦ.

Церемония награждения победителей и дипломантов конкурса прошла в режиме видеоконференции 11 декабря 2020 года. Приветствуя новых «звёзд культуры», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что с каждым годом конкурс становится всё масштабнее.

«Я считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все они — победители, потому что в такой сложной конкурентной борьбе проявили себя, - подчеркнул Александр Юрьевич. - Жизнь у нас продолжается, и следующий год будет другим по организации отрасли культуры. Мы приняли решение о создании отдельного комитета по культуре и туризму, который будет заниматься сохранением культурного наследия и памятников культуры. Многие наши знаковые мероприятия заслуженно стали лучшими в стране. Ленобласть стала лидером по культурному туризму в этом году, несмотря на пандемию. Мы продолжим поддержку тех, кто внедряет новые технологии в учреждениях культуры, воспитывает подрастающее поколение».

Победителей регионального конкурса поздравил и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

«Этот конкурс очень важен, потому что, во-первых, является определённым стимулом для участников, - считает Сергей Михайлович. - А для наших учреждений культуры это своего рода рекламный проект - показ их деятельности. Это, в том числе, ведёт и к повышению уровня профессионального мастерства участников».

Спикер ЗАКСа пожелал успехов всем, кто работает в домах культуры, театрах и других культурных заведений, и выразил уверенность, что никакие вызовы не станут препятствием для ленинградских творческих коллективов.