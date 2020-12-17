На новую выплату на детей до 8 лет уже подано более 100 тысяч заявлений

Как сообщает пресс-служба
Минцифры России, большинству семей новая выплата будет перечислена
автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в
возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Ее получат семьи с детьми, рожденными с 18
декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей на
каждого такого ребенка.
На портале
Госуслуг можно подать заявление для назначения новой единовременной выплаты:
posobie2020.gosuslugi.ru.
Оформлять
заявление необходимо только если:
- указанный ранее
счет был закрыт — для изменения реквизитов предусмотрена специальная форма заявления.
В ней нужно указать новые данные счета, куда и будут перечислены деньги.
- ранее выплаты на
детей до 16 лет не оформлялись. В этом случае один из родителей подает
заявление на новую выплату от 0 до 8 лет.