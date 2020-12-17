На новую выплату на детей до 8 лет уже подано более 100 тысяч заявлений

Как сообщает пресс-служба Минцифры России, большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет. Ее получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей на каждого такого ребенка.

На портале Госуслуг можно подать заявление для назначения новой единовременной выплаты: posobie2020.gosuslugi.ru.

Оформлять заявление необходимо только если:

- указанный ранее счет был закрыт — для изменения реквизитов предусмотрена специальная форма заявления. В ней нужно указать новые данные счета, куда и будут перечислены деньги.

- ранее выплаты на детей до 16 лет не оформлялись. В этом случае один из родителей подает заявление на новую выплату от 0 до 8 лет.