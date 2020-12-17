Цены на подсолнечное масло и сахар снизятся в течение пяти дней

«Цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение», - сказал министр. Соглашения о стабилизации цен на эти продукты подписали производители, на которых приходится 90% рынка сахара и 85% рынка масла.

«Наша прямая ответственность - это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей - за литр подсолнечного масла», - рассказал на подписании соглашений министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Однако, по его словам, с учетом огромных размеров России и ее многообразия для розничных цен в труднодоступных регионах предусмотрены повышающие коэффициенты. Речь идет об отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения о ценах предоставлено руководителям органов власти регионов, пояснил Мантуров.

Бизнес уже предпринимает шаги по снижению цен. X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") обнулила торговую наценку на семь товаров из базовой потребительской корзины - макаронные изделия, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании.

О снижении отпускных цен производителей на другие продукты власти отдельных регионов заявили 16 декабря на совещании у Дмитрия Патрушева. Так, сельхозтоваропроизводители Брянской области снизят отпускную цену на картофель на 10% (сегодня отпускная цена сегодня составляет 14-18 рублей за 1 кг). Орловская область готова снизить отпускные цены на гречку на 10%. Башкирские производители и региональные власти Алтайского края также прорабатывают этот вопрос.

Оперативными мерами федеральные власти не ограничатся. Минэкономразвития готовит предложения по установлению постоянно действующего экономического механизма, который позволит сдерживать цен на продукты внутри страны, заявил на подписании соглашений министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, очень важно, чтобы и производители, и потребители понимали, в каких условиях они будут работать. Важно не только административное, но и рыночное регулирование - чтобы не отбить желание инвестировать в отрасль, подчеркнул Решетников. "В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех", - сказал министр.

Сейчас в качестве такого механизма выступает экспортная пошлина. Она введена для пшеницы в размере 25 евро за тонну вывозимой продукции и будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Прибавить эту пошлину к цене на экспорт не получится - в этом случае зерно просто не купят на фоне более дешевых цен у других стран. Поэтому экспортеры будут вынуждены снижать цену закупки зерна на внутреннем рынке. Этот механизм минэкономразвития планирует сделать постоянным - пошлины «будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику в зависимости от изменения в первую очередь мировых цен и валютных курсов», пояснил Решетников. По его словам, конкретные предложения об этом будут сформулированы в ближайшее время.

«Российская газета» https://rg.ru/2020/12/16/podpisany-soglasheniia-o-snizhenii-cen-na-sahar-i-podsolnechnoe-maslo.html