В Ленинградской области поддержат предпринимателей

Специальная поддержка
самозанятых в виде микрозаймов разработана в Ленинградской области. Плательщики
налога на профессиональный доход могут получить от 50 до 500 тысяч рублей, а
если срок их деятельности с момента регистрации составляет менее 6 месяцев, то
на сумму 200 тысяч рублей.
Микрозайм для
самозанятых, зарегистрировавших свой статус более трех месяцев назад,
предоставляется по ставке 4,25%. Для самозанятых из моногородов и приоритетных
категорий – женщин, людей серебряного возраста, социальных предпринимателей и
зож-бизнесменов – действует льготная ставка 2,1%.
Для получения микрозайма
обязательными условиями являются отсутствие просроченных платежей по
действующим или кредитным обязательствам на протяжении 18 месяцев,
предшествующих дате подаче заявки, а также подтверждение профессиональных
компетенций при условии осуществления деятельности менее полугода месяцев.
Специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» введен в Ленинградской области с 1
января 2020 года. На сегодняшний день уже 17568 жителей региона оформили статус
самозанятых. Кроме микрозаймов и механизма кредитной поддержки, им доступны
консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в
тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской
области.
Меры поддержки для
самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».