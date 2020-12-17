В Ленинградской области поддержат предпринимателей

Специальная поддержка самозанятых в виде микрозаймов разработана в Ленинградской области. Плательщики налога на профессиональный доход могут получить от 50 до 500 тысяч рублей, а если срок их деятельности с момента регистрации составляет менее 6 месяцев, то на сумму 200 тысяч рублей.

Микрозайм для самозанятых, зарегистрировавших свой статус более трех месяцев назад, предоставляется по ставке 4,25%. Для самозанятых из моногородов и приоритетных категорий – женщин, людей серебряного возраста, социальных предпринимателей и зож-бизнесменов – действует льготная ставка 2,1%.

Для получения микрозайма обязательными условиями являются отсутствие просроченных платежей по действующим или кредитным обязательствам на протяжении 18 месяцев, предшествующих дате подаче заявки, а также подтверждение профессиональных компетенций при условии осуществления деятельности менее полугода месяцев.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 17568 жителей региона оформили статус самозанятых. Кроме микрозаймов и механизма кредитной поддержки, им доступны консультации профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах и семинарах Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Меры поддержки для самозанятых граждан в Ленинградской области предусмотрены региональным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».