«Счастье, когда своим городом можешь гордиться»

Он остался жить в стихах и песнях, в книгах и фильмах, в нашей памяти.

Поделюсь и я воспоминаниями. Мы познакомились в 1995 году, в Сиверской поселковой библиотеке. Наша сотрудница, Наталья Вархотова, организовала с ним творческую встречу. Лито «Поэтов Сиверское Братство» исполнился всего год, мы все – любители, с волнением доверяли друг другу свои стихи. И вдруг встреча с настоящим профессиональным музыкантом, талантливым поэтом, ярким исполнителем! Он пел о России. «Сколько звезд над землей в небе синем, столько песен споем мы о ней…». Он пел взволнованно и искренне, пел о наболевшем:

Где ты, суверенная Россия?

Возле храма милостыни ждешь?..

Больно, стыдно, горько, но прости мне:

Что ж ты, мать, так нищенски живешь?

А потом был целый цикл стихов и песен о Гатчине. «Лучше нашего города нет!» - пел Терентьев, и мы ему сразу поверили.

Так мы подружились. Он построил музыкально-поэтический мост между Гатчиной и Сиверской. Приезжал на наши поэтические «четверги», с неизменной гитарой, с друзьями. Приглашал нас в Гатчину, на творческие встречи в ЦТЮ. Там мы впервые познакомились с его талантливыми учениками: Борисом Деминым, Жанной Корнеевой, Оксаной Кобзарь, Алексеем Синюгиным. Там же наш друг подарил нам встречу с Геннадием Ивановичем Старковым – легендарным автором-исполнителем.

10 лет, творческих и ярких, пролетели незаметно. Мы готовили вместе к изданию поэтические сборники, встречались с читателями не только Гатчины и Сиверской, но и в сельских библиотеках и ДК Гатчинского района, устраивали презентации.

Впервые стихи Николая Михайловича были опубликованы в нашей общей книге «Над гладью оредежских вод» (1996 год, Лига, Санкт-Петербург). Тогда и он, и мы все, чьи стихи были собраны под обложкой этой исторической книжки, были счастливы! У нас появилась своя издательница – Вера Алексеевна Вальховская, близкая по духу и мечтам. Помню, Николай Михайлович организовал презентацию книги в ресторане «Гатчина», напротив ЦТЮ. Время было лихое, по ресторанам тогда мы не ходили… И вдруг, привычно взяв микрофон, наш друг запел о Гатчине, объединив этой песней и нас, и своих гатчинских друзей, и совершенно незнакомых людей, пришедших сюда отдохнуть. Мы читали стихи, представляясь и рассказывая о себе (наверное, мы казались многим собравшимся чудаками). Один иностранец подошел в конце вечера к нашему столику и вручил несколько долларов самому самобытному нашему поэту. «Вечер прошел на международном уровне!» - шутили мы.

Может, кто-то спросит: «И зачем Терентьеву, у которого и так много друзей в Гатчине, ездить еще и в Сиверскую, после работы в музыкальной школе, ЦТЮ мотаться по электричкам? – Но в Сиверской жил Шварц! И встречи с ним в нашей библиотеке, в кинотеатре «Юбилейный» - разве можно их пропустить? Николай Михайлович очень дорожил этой возможностью личного общения с Маэстро.

Вероятно, было еще что-то, что называется просто – дружеская атмосфера, взаимное притяжение, уважение, общее дело. Сиверские поэты – солидные серьезные мужчины и очень эмоциональные дамы при жизни успели сказать о своем отношении к Терентьеву, в стихах и прозе.

А когда наш друг серьезно заболел, переживало все Братство. Мы навещали его в больнице, забили всеобщую тревогу, обратились за поддержкой в отдел культуры. К чести сказать, Людмила Ивановна Румянцева, начальник отдела культуры в то время, обратилась с официальными письмами в адрес руководителей крупных компаний с просьбой оказать финансовую помощь для организации лечения талантливого поэта и музыканта (черновик одного из писем хранится в моем архиве).

10 февраля 2004 года Братство отмечало свое десятилетие. В кинотеатре «Юбилейный» собрался целый зал. И Терентьев приехал! Больной, облысевший после химиотерапии слабеющей походкой он вышел на сцену и спел свою главную песню о России! А потом на сцену к нему подошли наши летчики - ветераны: Николай Савченко и Игорь Полулях. Поддерживая товарища, они пели вместе, а потом запел и весь зал.

Трогательные, волнующие воспоминания… Поделюсь еще одним. Это была наша последняя встреча. Друзья-поэты пришли в ЦТЮ в кабинет, где смертельно больной Терентьев работал над созданием гимна Гатчине. Растерянные и беспомощные, мы старались выглядеть бодрыми. Мы слушали гимн, только что записанный на диск, и поражались мужеству этого человека. Его никто не заставлял, но он приезжал в ЦТЮ на такси и работал, работал… Работал! Во время нашей встречи в кабинет вошел Виктор Шутилов. Увидев толпу сиверских поэтов в небольшом кабинете, понимающе поприветствовал и ушел. Потом он написал стихи об этой нашей последней встрече.

Интересно, что когда я перебираю архивные материалы, переданные мне Николаем Михайловичем как руководителю Сиверского Братства, останавливаюсь на черновике гимна Гатчине. Он датирован 13 января 2002 года, пять часов десять минут утра. Получается, что гимн задуман еще двумя годами ранее. И работа над ним шла серьезная, если сравнивать черновик и окончательный вариант. На диске Терентьев, смертельно больной человек, поет свою Лебединую песню во славу Гатчины ослабевшим голосом… Но поет и верит, что Гатчине понравится, что город поймет и разделит его чувства.

Признаюсь, мне тоже очень хочется, чтобы Гимн нашему городу, написанный Николаем Михайловичем Терентьевым, звучал в исполнении хора Гатчинской музыкальной школы, где наш друг работал, в сопровождении мощного оркестра народных инструментов, в составе которого играют друзья Терентьева, его коллеги и родная сестра Наталья Михайловна Брусенцева.



