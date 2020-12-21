Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили в Гатчине

Участие в круглом столе приняли руководители профильных комитетов администрации Гатчинского района, представители комитетов по труду и занятости, социальной защиты населения Ленинградской области, медики, представители общественных организаций, родители детей-инвалидов — всего более пятидесяти участников на 25 онлайн-площадках.

Пилотные проекты Гатчины

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим напомнила, что на сегодняшний день в Российской Федерации принято достаточное количество нормативных документов, которые регулируют деятельность и накладывают ответственность на все юридические лица в вопросах обеспечения доступной среды для граждан с ограниченными возможностями.

- Но жизнь на местах ставит свои задачи, и нам очень важно действительно реально оценивать ситуацию в Гатчинском районе, - отметила Людмила Николаевна. - За минувший год в районе был принят ряд муниципальных нормативно-правовых актов по созданию безбарьерной среды для инвалидов и доступности услуг образования, спорта, культуры. На сегодняшний день Гатчинский район является едва ли не единственным в Российской Федерации, где приняты нормативно-правовые документы по некоторым из них. В частности, в октябре 2020 года постановлением городского Совета депутатов утверждён порядок замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории Гатчины, на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа.

Ещё один принятый нормативно-правовой документ касается предоставления субсидии на возмещение затрат из бюджета города Гатчины юридическим лицам на реализацию мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах для беспрепятственного доступа инвалидов в жилые помещения.

Как говорит Людмила Нещадим, на сегодняшний день такой практики в Российской Федерации нет. Поэтому принятые постановления пока касаются только города Гатчины, но в дальнейшем, после отработки механизма данных решений, предполагается его совершенствовать и распространять.

Социальная защита и медицина

После выступления Людмилы Нещадим последовали отчёты по проделанной работе руководителей профильных организаций.

Руководитель Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Екатерина Битель рассказала о мерах в области социальной поддержки инвалидов, которые сегодня реализуются на территории Ленинградской области. Она напомнила, что в Гатчинском районе сейчас проживает почти 17 тысяч людей, имеющих ту или иную группу и степень инвалидности. Среди них 594 ребёнка-инвалида.

О наиболее частых вопросах по медицинскому обслуживанию рассказал главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко. Один из них — обеспечение льготными лекарствами. По словам Константина Харитоненко, финансирование этой программы из года в год возрастает, но, к сожалению, пока не все заявки исполняются полностью. Это не относится к случаям хронических заболеваний, которые требуют непрерывного лечения. Константин Харитоненко пообещал, что в будущем не будет таких задержек с выдачей препаратов, какие наблюдались в текущем году. Это связано с принятым решением разыгрывать конкурсы на поставку лекарственных препаратов на два года.

В настоящее время достаточно активно реализуется программа реновации медицинских учреждений, и все ремонты и стройки идут уже с учётом требований к обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Каждый ребёнок – особенный

О реализации программ реабилитации в сфере образования рассказала председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.

- Каждый ребёнок особенный, но есть дети, для которых мы должны создать особенные условия для получения ими образования, - подчеркнула Елена Николаевна. - Вопросы образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов должны стать приоритетами образования в Гатчинском районе.

Елена Глыбина напомнила, что детские сады Гатчинского района посещает 2562 ребёнка с ограничениями по здоровью (25 процентов от всех детей, которые посещают дошкольные учреждения). Из них 2468 детей имеют нарушения в развитии, 111 детей являются инвалидами. Около половины детей-инвалидов обеспечены дошкольным образованием, остальные получают такое образование в семьях. В Гатчинском районе программы дошкольного образования для детей с ограничениями по здоровью реализуются в 51 одном детском дошкольном учреждении.

Все школы Гатчинского района реализуют программы различной направленности в соответствии с различными нарушениями здоровья у детей. В 2020-2021 учебном году в Гатчинском районе по адаптированной программе учатся 1207 детей. 114 детей-инвалидов учатся по общеобразовательной программе. Инклюзивное образование в обычных классах получает 761 ребёнок.

Комфортная среда — для всех

Как отметила Людмила Нещадим, одним из слабых звеньев не только на территории Гатчинского района, но и всей Ленинградской области остаётся сфера ЖКХ.

- За прошедшие годы многое было сделано по созданию доступной городской структуры для инвалидов, - подчеркнул председатель комитета ЖКХ Александр Супренок. - Но из-за проходившей на территории города и района реорганизации в 2018 и 2019 годах мы, к сожалению, не выполнили ряд своих обещаний.

Как говорит Александр Супренок, в 2020 году комитет ЖКХ впервые занялся организацией доступной среды для инвалидов, проживающих в многоквартирных домах. По его словам, в 2019 году были обследованы все многоквартирные дома Гатчины, в которых проживают инвалиды, на предмет возможности установки в них подъемников и пандусов.

- В 2020 году мы пробно включили в нашу программу два адреса - ул. Красная, д. 3А и ул. Хохлова, д.2 (устройство пандусов для инвалидов), - отметил он. - На эти адреса были разработаны проекты и сметы. Работы по первому адресу подходят к завершению. Что касается второго: пока проводились подготовительные работы, инвалид переехал в другой дом, в котором нет технических возможностей для установки подобного оборудования. На 2020 год у нас запланированы подобные мероприятия ещё по двум адресам — ул. Слепнёва, д.17 и ул. Рощинская, д.1.

Начиная с 2018 года, все мероприятия по реконструкции, строительству, ремонту на территории Гатчины обязательно комплектуются техническим заданием по устройству звукового оповещения. На территории города уже достаточно много таких светофоров со звуковыми сигналами. Обычной практикой комитета ЖКХ в последние годы стало занижение бордюров во время строительства и ремонта тротуаров и дорог. В 2020 году для города были закуплены и уже работают на своих маршрутах 9 низкопольных автобусов.

На 2021 год запланирована установка на детских площадках специального игрового оборудования для детей с ограниченными возможностями.

Один из вопросов, который поднимается уже много лет, но никак не поддаётся решению — просьба инвалидов по зрению о строительстве тротуара по улице К. Маркса у д. 63, где расположена организация ВОС.

- Чтобы решить эту проблему, требуется определенное время и согласование с ГИБДД, - отметил Александр Супренок. - Это достаточно сложный участок — проезд шириной 4,5 метра. Мы не можем перекрыть подъезд к детскому саду, магазину и сервисному предприятию. Там необходимы строительство, установка ограждений и соответствующих дорожных знаков. Эту работу мы запланировали на 2021 год, и я надеюсь, что при участии комитета по строительству мы ее выполним.

Среди других нерешённых вопросов — обращение по организации пешеходного перехода для людей с ограниченными возможностями по ул. Зверевой, д.13, к.2. Это вопрос комитет ЖКХ также запланировал на 2021 год.

В диалоге

В живой диалог круглого стола включились и представители общественных организаций Гатчинского района. О работе Всероссийской организации детей-инвалидов рассказала представитель её регионального отделения Элина Голубева. С предложением расширить ассортимент средств реабилитации для инвалидов по зрению обратилась к представителям Центра социальной защиты населения руководитель Гатчинского отделения ВОС Валентина Григорьева.

Интересно, что в отличие от традиционных круглых столов дистанционная встреча дала больше возможностей для обратной связи. Трансляция круглого стола проходила в течение двух с половиной часов и собрала тысячи просмотров. Под видеозаписью встречи на странице администрации Гатчинского района ВКонтакте появились десятки комментариев от гатчинцев, подымающих насущные для людей с ограниченными возможностями вопросы. Практически на все эти вопросы были даны ответы либо рекомендации, касающиеся порядка действий в той или иной сложившейся ситуации.



