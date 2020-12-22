График работы МФЦ в дни новогодних праздников

Центры «Мои Документы» 31 декабря работают только на выдачу документов и консультирование, рабочий день сокращен на 1 час и завершится в 20 часов. С 1 по 8 января МФЦ не работают, с 9 января – в обычном режиме.

26 декабря рабочий день будет сокращен на час в офисах «МФЦ для бизнеса», отделении МФЦ в Колтушах, в МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в Мультицентре социальной и трудовой интеграции и удаленных рабочих местах (УРМ). С 31 декабря по 10 января перечисленные центры не работают, а с 11 января возобновится их обычный режим работы.

Напомним, сегодня в связи с ограничительными мерами, в «красной» и «желтой» зонах услуги предоставляются по предварительной записи. Это касается центров госуслуг Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского и Тихвинского районов, а также МФЦ в Волосовском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужском, Приозерском районах и Сосновом Бору. Без записи в «красной» и «желтой» зонах можно получить социально значимые услуги. К ним отнесены: регистрация рождения, оформление внутренних паспортов, выдача и замена полиса ОМС, регистрация на портале Госуслуг.

Получать услуги в привычном формате могут жители районов «зеленой» зоны – Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Бокситогорского и Кингисеппского.