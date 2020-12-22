График работы МФЦ в дни новогодних праздников

Центры «Мои Документы» 31
декабря работают только на выдачу документов и консультирование, рабочий день
сокращен на 1 час и завершится в 20 часов. С 1 по 8 января МФЦ не работают, с 9
января – в обычном режиме.
26 декабря рабочий день
будет сокращен на час в офисах «МФЦ для бизнеса», отделении МФЦ в Колтушах, в
МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в Мультицентре социальной
и трудовой интеграции и удаленных рабочих местах (УРМ). С 31 декабря по 10
января перечисленные центры не работают, а с 11 января возобновится их обычный
режим работы.
Напомним, сегодня в связи
с ограничительными мерами, в «красной» и «желтой» зонах услуги предоставляются
по предварительной записи. Это касается центров госуслуг Всеволожского,
Выборгского, Гатчинского, Тосненского и Тихвинского районов, а также МФЦ в
Волосовском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужском,
Приозерском районах и Сосновом Бору. Без
записи в «красной» и «желтой» зонах можно получить социально значимые услуги. К
ним отнесены: регистрация рождения, оформление внутренних паспортов, выдача и
замена полиса ОМС, регистрация на портале Госуслуг.
Получать услуги в
привычном формате могут жители районов «зеленой» зоны – Волховского,
Лодейнопольского, Подпорожского, Бокситогорского и Кингисеппского.