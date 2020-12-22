За «Дела и лица» депутатов – награды журналистам

В понедельник, 21 декабря, финалистов поздравил председатель жюри конкурса,
заместитель председателя областного парламента Дмитрий Пуляевский. В своей речи
он особо подчеркнул значимость профессии журналиста.
- Сегодня читатели все чаще переходят на электронные СМИ, но как бы ни
менялась форма, содержание остается прежним, и в этом ваша заслуга. Читатели
настолько вам доверяют, что воспринимают ваши статьи и сюжеты как истину в
последней инстанции. Вы находитесь на переднем крае информационной работы в
нашей стране, и не просто рассказываете новости, но и учите понимать их,
защищаете читателей от фейков, даете им необходимую информационную прививку. Это
в очередной раз подтверждает, насколько важно не просто доносить информацию, а
думать заранее о том, как она отзовется, - сказал Дмитрий Пуляевский.
В 2020 году для участия в XII творческом конкурсе «Дела и лица» заявились
17 печатных и электронных средств массовой информации Ленинградской области и
два самовыдвиженца. На суд жюри было представлено 60 журналистских работ. Дмитрий
Пуляевский наградил победителей конкурса почетными дипломами, подарками,
преподнес букеты цветов, а также поздравил всех с наступающим Новым годом и
Рождеством.
Главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва стала
победителем в номинации «Лучшая печатная публикация». Корреспондент Ирина
Хрусталёва заняла третье место в номинации «Лучшая публикация в сети «Интернет».
Среди призеров есть и другие представители гатчинских СМИ: в номинации
«Лучшая публикация в сети «Интернет» второе место – у главного редактора интернет-издания
«Гатчинка.рф» Алёны Рыбаковой, в номинации «Лучшая фоторабота, посвященная
75-летию в Великой Отечественной войне, отражающая участие депутатов в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, их работу с ветеранами» диплом
второй степени – у Александра Баскакова.
Фото Сергея Ковачева