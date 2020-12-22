За «Дела и лица» депутатов – награды журналистам

В понедельник, 21 декабря, финалистов поздравил председатель жюри конкурса, заместитель председателя областного парламента Дмитрий Пуляевский. В своей речи он особо подчеркнул значимость профессии журналиста.

- Сегодня читатели все чаще переходят на электронные СМИ, но как бы ни менялась форма, содержание остается прежним, и в этом ваша заслуга. Читатели настолько вам доверяют, что воспринимают ваши статьи и сюжеты как истину в последней инстанции. Вы находитесь на переднем крае информационной работы в нашей стране, и не просто рассказываете новости, но и учите понимать их, защищаете читателей от фейков, даете им необходимую информационную прививку. Это в очередной раз подтверждает, насколько важно не просто доносить информацию, а думать заранее о том, как она отзовется, - сказал Дмитрий Пуляевский.

В 2020 году для участия в XII творческом конкурсе «Дела и лица» заявились 17 печатных и электронных средств массовой информации Ленинградской области и два самовыдвиженца. На суд жюри было представлено 60 журналистских работ. Дмитрий Пуляевский наградил победителей конкурса почетными дипломами, подарками, преподнес букеты цветов, а также поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством.

Главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва стала победителем в номинации «Лучшая печатная публикация». Корреспондент Ирина Хрусталёва заняла третье место в номинации «Лучшая публикация в сети «Интернет».

Среди призеров есть и другие представители гатчинских СМИ: в номинации «Лучшая публикация в сети «Интернет» второе место – у главного редактора интернет-издания «Гатчинка.рф» Алёны Рыбаковой, в номинации «Лучшая фоторабота, посвященная 75-летию в Великой Отечественной войне, отражающая участие депутатов в патриотическом воспитании подрастающего поколения, их работу с ветеранами» диплом второй степени – у Александра Баскакова.

Фото Сергея Ковачева