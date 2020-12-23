Новогодние гастроли

Полный
запрет на проведение массовых мероприятий в Петербурге во время новогодних
каникул – большой удар для театров и других культурных учреждений. Однако в
Ленинградской области ограничения не такие строгие, особенно в районах с невысокой
заболеваемостью. Именно туда и отправится областной Драматический театр на
Васильевском.
В
конце декабря театр порадует детей Тосненского, Волховского и Кингисеппского
районов спектаклем «Центральное новогоднее управление». Эта сказка,
поставленная молодыми артистами театра, расскажет об одинокой девочке Кате и неожиданном
волшебстве, которое пришло в её дом в новогоднюю ночь. 25 декабря спектакль
будет показан в доме культуры посёлка Форносово, 26 – в Новой Ладоге, а 29
декабря он приедет в город Кингисепп.
27
декабря у «Театра на Васильевском» большое событие - долгожданная премьера
детского спектакля «Новогодние чудеса в Тридесятом царстве». Она состоится в доме
культуры посёлка Новоселье. Это одна из новых областных площадок, уже
полюбившаяся театру. Премьерный спектакль известного режиссёра-сказочника Вадима
Романова предлагает зрителям отправиться
в путешествие в Тридесятое царство, захваченное злым Чародеем. Авторы спектакля
вдохновлялись русским и индийским фольклором. Оригинальная музыка, танцы и
яркие костюмы на час окунут юных зрителей в восточную сказку, а персонажи
научат безграничной доброте и дружбе.
Январь
подарит отличное настроение взрослым любителям театра в Ленобласти. Новогодний
музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Гоголя будет
показан в Сосновом Бору, Кингисеппе и Волхове (4, 5 и 6 января).
8
января театр вернётся в Ломоносовский район. «Новогодние чудеса в Тридесятом
царстве» покажут в посёлке Аннино, а в Новоселье состоится спектакль для
взрослых «Спасти камер-юнкера Пушкина». Эта постановка трагикомической пьесы
Михаила Хейфеца вот уже несколько лет идёт при переполненном зрительном зале
(конечно, с оговоркой на период пандемии). Главную роль в спектакле исполняет
заслуженный артист Артём Цыпин. Его герой проживает на сцене целую жизнь:
советское детство, «перестроечная» молодость и печальный финал в девяностые.
Его радости и печали узнаваемы для жителей нашей страны, им сложно не
сопереживать.
С
12 января «Театр на Васильевском» надеется вернуться к работе на своих петербургских
сценах. Впрочем, как и всегда, зрителей в Ленинградской области в новом году
ожидает множество театральных событий.
Фото https://vk.com/teatrnavo