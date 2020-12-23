Новогодние гастроли

Полный запрет на проведение массовых мероприятий в Петербурге во время новогодних каникул – большой удар для театров и других культурных учреждений. Однако в Ленинградской области ограничения не такие строгие, особенно в районах с невысокой заболеваемостью. Именно туда и отправится областной Драматический театр на Васильевском.

В конце декабря театр порадует детей Тосненского, Волховского и Кингисеппского районов спектаклем «Центральное новогоднее управление». Эта сказка, поставленная молодыми артистами театра, расскажет об одинокой девочке Кате и неожиданном волшебстве, которое пришло в её дом в новогоднюю ночь. 25 декабря спектакль будет показан в доме культуры посёлка Форносово, 26 – в Новой Ладоге, а 29 декабря он приедет в город Кингисепп.

27 декабря у «Театра на Васильевском» большое событие - долгожданная премьера детского спектакля «Новогодние чудеса в Тридесятом царстве». Она состоится в доме культуры посёлка Новоселье. Это одна из новых областных площадок, уже полюбившаяся театру. Премьерный спектакль известного режиссёра-сказочника Вадима Романова предлагает зрителям отправиться в путешествие в Тридесятое царство, захваченное злым Чародеем. Авторы спектакля вдохновлялись русским и индийским фольклором. Оригинальная музыка, танцы и яркие костюмы на час окунут юных зрителей в восточную сказку, а персонажи научат безграничной доброте и дружбе.

Январь подарит отличное настроение взрослым любителям театра в Ленобласти. Новогодний музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Гоголя будет показан в Сосновом Бору, Кингисеппе и Волхове (4, 5 и 6 января).

8 января театр вернётся в Ломоносовский район. «Новогодние чудеса в Тридесятом царстве» покажут в посёлке Аннино, а в Новоселье состоится спектакль для взрослых «Спасти камер-юнкера Пушкина». Эта постановка трагикомической пьесы Михаила Хейфеца вот уже несколько лет идёт при переполненном зрительном зале (конечно, с оговоркой на период пандемии). Главную роль в спектакле исполняет заслуженный артист Артём Цыпин. Его герой проживает на сцене целую жизнь: советское детство, «перестроечная» молодость и печальный финал в девяностые. Его радости и печали узнаваемы для жителей нашей страны, им сложно не сопереживать.

С 12 января «Театр на Васильевском» надеется вернуться к работе на своих петербургских сценах. Впрочем, как и всегда, зрителей в Ленинградской области в новом году ожидает множество театральных событий.





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