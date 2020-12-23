Предприниматели области подвели итоги года

«Я хотел бы сказать слова
огромной признательности и благодарности нашим предпринимателям и тем, кто
работает в интересах малого и среднего бизнеса. Сегодня я испытываю огромную
гордость за предпринимателей Ленинградской области. Небольшие компании в
непростое время гибко работали, предлагали новые продукты и услуги. И цифры по
итогам года вызывают только уважение. В Ленинградской области не сократилось
количество предпринимателей, а даже увеличилось почти на 500 субъектов», –
отметил в своем приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Сегодня в Ленинградской
области создано 64238 предприятий малого и среднего бизнеса, численность
занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей, составляет более
220 тысяч человек. Кроме того, за год в регионе в статусе самозанятых
зарегистрировались 18749 человек, силами которых бюджет уже пополнился на 24,6
млн рублей.
Оборот малых и средних предприятий
только по итогам трех кварталов 2020 года составил 230,3 млрд рублей, что
равняется уровню конца 2019 года. Поступление налогов увеличилось на 5% и
составило 5,2 млрд рублей.
Всего на поддержку малого
и среднего бизнеса в 2020 году было направлено 1,5 миллиарда рублей. Это более
500 млн рублей прямой поддержки предпринимателей в виде субсидий на развитие
бизнесов, 112 млн рублей в виде микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства
Ленинградской области, 200 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей
и другие меры.
«С бизнесом надо говорить
честно, открыто и правдиво. И как раз в пандемию мы показали, что мы это умеем.
Но пандемия уйдет, а наш успешный опыт взаимоотношений останется. Мы уже
закрепили в законе о социальных гарантиях такие механизмы как «социальная
ипотека» для бизнеса, не менее 500 млн рублей прямой поддержки ежегодно,
компенсации частным детским садам», – сказал Александр Дрозденко.
На форуме также прошла
церемония награждения знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области».
Глава региона вручил ее генеральному директору ООО «КЛИНИКА-СТОМАТОЛОГ»
(Кировский район) Павлу Бохвалову, генеральному директору ООО «РОЛТЭК»
(Всеволожский район) Александру Кириченко, генеральному директору ООО «Торговый
дом ТЕРМЕКС» (Тосненский район) Юрию Стеценко и генеральному директору ООО
«Торговый дом Северо-западный» (Всеволожский район) Алексею Федорову.
Также были вручены
почетные грамоты Министерства просвещения РФ руководителям частных детских
садов «Творец» и «Лучик» в Ленинградской области.
Благодарность губернатора
Ленинградской области получила главный специалист отдела развития малого,
среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области Валентина Дрожжина и генеральный
директор ООО «Венеция» (Ломоносовский район) Ирина Мочалина.
Губернатор также вручил
награды победителям областного конкурса «Проект на миллион». В номинации
«Лучший бизнес-проект в сфере искусства, досуга и спорта» выиграла Анна
Салакина, за «Лучший бизнес-проект в сфере туризма» награду получила Галина
Степанова, в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере общественного питания и
ресторанного бизнеса» победил Вячеслав Жмурков.