Предприниматели области подвели итоги года

«Я хотел бы сказать слова огромной признательности и благодарности нашим предпринимателям и тем, кто работает в интересах малого и среднего бизнеса. Сегодня я испытываю огромную гордость за предпринимателей Ленинградской области. Небольшие компании в непростое время гибко работали, предлагали новые продукты и услуги. И цифры по итогам года вызывают только уважение. В Ленинградской области не сократилось количество предпринимателей, а даже увеличилось почти на 500 субъектов», – отметил в своем приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня в Ленинградской области создано 64238 предприятий малого и среднего бизнеса, численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей, составляет более 220 тысяч человек. Кроме того, за год в регионе в статусе самозанятых зарегистрировались 18749 человек, силами которых бюджет уже пополнился на 24,6 млн рублей.

Оборот малых и средних предприятий только по итогам трех кварталов 2020 года составил 230,3 млрд рублей, что равняется уровню конца 2019 года. Поступление налогов увеличилось на 5% и составило 5,2 млрд рублей.

Всего на поддержку малого и среднего бизнеса в 2020 году было направлено 1,5 миллиарда рублей. Это более 500 млн рублей прямой поддержки предпринимателей в виде субсидий на развитие бизнесов, 112 млн рублей в виде микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, 200 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей и другие меры.

«С бизнесом надо говорить честно, открыто и правдиво. И как раз в пандемию мы показали, что мы это умеем. Но пандемия уйдет, а наш успешный опыт взаимоотношений останется. Мы уже закрепили в законе о социальных гарантиях такие механизмы как «социальная ипотека» для бизнеса, не менее 500 млн рублей прямой поддержки ежегодно, компенсации частным детским садам», – сказал Александр Дрозденко.

На форуме также прошла церемония награждения знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области». Глава региона вручил ее генеральному директору ООО «КЛИНИКА-СТОМАТОЛОГ» (Кировский район) Павлу Бохвалову, генеральному директору ООО «РОЛТЭК» (Всеволожский район) Александру Кириченко, генеральному директору ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» (Тосненский район) Юрию Стеценко и генеральному директору ООО «Торговый дом Северо-западный» (Всеволожский район) Алексею Федорову.

Также были вручены почетные грамоты Министерства просвещения РФ руководителям частных детских садов «Творец» и «Лучик» в Ленинградской области.

Благодарность губернатора Ленинградской области получила главный специалист отдела развития малого, среднего бизнеса комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Валентина Дрожжина и генеральный директор ООО «Венеция» (Ломоносовский район) Ирина Мочалина.

Губернатор также вручил награды победителям областного конкурса «Проект на миллион». В номинации «Лучший бизнес-проект в сфере искусства, досуга и спорта» выиграла Анна Салакина, за «Лучший бизнес-проект в сфере туризма» награду получила Галина Степанова, в номинации «Лучший бизнес-проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса» победил Вячеслав Жмурков.