Комитет по молодежной политике Ленобласти возглавила Марина Григорьева из Гатчины

Назначение
на различные должности в Администрации Ленинградской области по конкурсу –
обычная практика. Но руководителя органа исполнительной власти таким способом
выбирают впервые. Решение объявить конкурс принял губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, своим постановлением.
К
конкурсу были допущены 27 претендентов, в финале участвовали 10, успешно
прошедших тестирование на знание законодательства Российской Федерации.
Сегодня
участники представили конкурсной комиссии презентацию своих профессиональных
достижений и поделились своими предложениями о том, как организовать работу
комитета и качественно развить молодежное направление в регионе.
Участникам
было предложено представить себя в роли председателя комитета по молодежной
политике Ленинградской области, обозначить проблемные зоны и пути их решения.
По
решению комиссии Марина Григорьева выбрана самым достойным претендентом.
Напомним, что Марина Григорьева живет в Гатчине, неоднократно избиралась в состав Совета депутатов города Гатчины, возглавляла аппарат Общественной палаты Ленинградской области, а в последнее время работала заместителем председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга.