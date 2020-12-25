Комитет по молодежной политике Ленобласти возглавила Марина Григорьева из Гатчины

Комитет по молодежной политике Ленобласти возглавила Марина Григорьева из Гатчины

Победителем конкурса на должность председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области стала Марина Григорьева.

Рубрики : Власть     25 Dec 2020

Назначение на различные должности в Администрации Ленинградской области по конкурсу – обычная практика. Но руководителя органа исполнительной власти таким способом выбирают впервые. Решение объявить конкурс принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, своим постановлением.

К конкурсу были допущены 27 претендентов, в финале участвовали 10, успешно прошедших тестирование на знание законодательства Российской Федерации.

Сегодня участники представили конкурсной комиссии презентацию своих профессиональных достижений и поделились своими предложениями о том, как организовать работу комитета и качественно развить молодежное направление в регионе.

Участникам было предложено представить себя в роли председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области, обозначить проблемные зоны и пути их решения.

По решению комиссии Марина Григорьева выбрана самым достойным претендентом.  

Напомним, что Марина Григорьева живет в Гатчине, неоднократно избиралась в состав Совета депутатов города Гатчины, возглавляла аппарат Общественной палаты Ленинградской области, а в последнее время работала заместителем председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга.

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