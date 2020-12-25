Комитет по молодежной политике Ленобласти возглавила Марина Григорьева из Гатчины

Назначение на различные должности в Администрации Ленинградской области по конкурсу – обычная практика. Но руководителя органа исполнительной власти таким способом выбирают впервые. Решение объявить конкурс принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, своим постановлением.

К конкурсу были допущены 27 претендентов, в финале участвовали 10, успешно прошедших тестирование на знание законодательства Российской Федерации.

Сегодня участники представили конкурсной комиссии презентацию своих профессиональных достижений и поделились своими предложениями о том, как организовать работу комитета и качественно развить молодежное направление в регионе.

Участникам было предложено представить себя в роли председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области, обозначить проблемные зоны и пути их решения.

По решению комиссии Марина Григорьева выбрана самым достойным претендентом.

Напомним, что Марина Григорьева живет в Гатчине, неоднократно избиралась в состав Совета депутатов города Гатчины, возглавляла аппарат Общественной палаты Ленинградской области, а в последнее время работала заместителем председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга.