В 2021 году изменятся правила проведения ЕГЭ и ОГЭ

«В целях обеспечения сохранности здоровья всех участников и организаторов ЕГЭ для выпускников 11 классов Ленинградской области в этом году досрочный период проведения экзамена будет отменен. Данное решение принято в отношении всех субъектов РФ Минпросвещения России и Рособрнадзором в связи с текущей эпидемиологической ситуацией», — прокомментировал изменения глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Для тех выпускников, которые планируют поступать в вузы и будут сдавать ЕГЭ для получения аттестата, достаточно будет сдать только ЕГЭ по русскому языку на удовлетворительный результат. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Для тех, кто не планирует поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая 2021 года, а основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет в середине июля 2021 года. Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

Для выпускников 9 классов также будет изменена процедура. В первую очередь, будет отменен досрочный период проведения государственной итоговой аттестации. Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы по результатам государственной итоговой аттестации только по русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору не будут.

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области