Последние дни старого года - без света

28 декабря 09:00 до 17.00
г. Гатчина:
ул. Слепнева д. 4 к. 4, 4 к. 2;
ул. Красных Военлётов д. 6 к. 1, 6, 4А, 4, 2, 2А;
ул. Авиатриссы Зверевой д. 13, 17, 19/8.
28 декабря с 10:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Соболевского д. 1-22;
ул. Ефимова д. 53, 56;
ул. Соболевского д. 24-30А;
ул. 1-го Мая д. 38-48;
ул. Лесная д. 1-12;
ул. Моховая д. 5-22.
28 декабря с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Лейтенанта Шмидта д. 44-57;
ул. Прибрежная д. 1-23.
28 декабря с 10:00 до 17:00
г. Коммунар:
ул. Сельская д. 55-98;
ул. Средняя д. 2-51;
ул. Западная д. 1А-36;
пер. Мирный д. 1-7;
пр-д. Мирный д. 1-4;
ул. Строителей д. 1, 3, 5, 7.
28 и 29 декабря с 09:00 до 18:00 (продолжительность не более 2-х часов)
Сяськелевское
СП:
д.
Жабино.
28 декабря с 09:00 и 29 декабря до 17:00 (с включением на ночь)
г. Гатчина:
пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11, 13, 14, 16,
17, 19, 21, 23/5;
ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5, 10, 11,
13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28;
ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20,
22;
пер. Заводской д. 3;
ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 22;
туп. Литейный д. 1-7;
ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34;
пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8, 10, 12;
ул. Литейная д. 17;
пер. Заводской д. 6;
пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;
ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6, 11, 12,
13А, 18;
ш. Корпиковское д. 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27/1, 27/2, 27/3,
27/4, 27/5, 27/7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А;
ул. Перегудова д. 6, 8, 10, 12/30, 14,
11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;
ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15;
пер. Краснофлотский д. 1, 3, 4, 5, 6;
ул. Рошаля д. 24/1;
ул. Куприна д. 11, 13.
29 декабря с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Черняховского д. 8Б-27.
29 декабря с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица, ул. Тельмана д. 1-10.
30 декабря с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр-кт. 25-го Октября, д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2А, 2 к. 2, 5, 6, 9;
ул. Красная, д. 7/5, 14Б;
ул. Соборная, д. 5.