Последние дни старого года - без света

28 декабря 09:00 до 17.00

г. Гатчина:

ул. Слепнева д. 4 к. 4, 4 к. 2;

ул. Красных Военлётов д. 6 к. 1, 6, 4А, 4, 2, 2А;

ул. Авиатриссы Зверевой д. 13, 17, 19/8.





28 декабря с 10:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица:

ул. Соболевского д. 1-22;

ул. Ефимова д. 53, 56;

ул. Соболевского д. 24-30А;

ул. 1-го Мая д. 38-48;

ул. Лесная д. 1-12;

ул. Моховая д. 5-22.

28 декабря с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Лейтенанта Шмидта д. 44-57;

ул. Прибрежная д. 1-23.





28 декабря с 10:00 до 17:00

г. Коммунар:

ул. Сельская д. 55-98;

ул. Средняя д. 2-51;

ул. Западная д. 1А-36;

пер. Мирный д. 1-7;

пр-д. Мирный д. 1-4;

ул. Строителей д. 1, 3, 5, 7.

28 и 29 декабря с 09:00 до 18:00 (продолжительность не более 2-х часов)

Сяськелевское СП:

д. Жабино.

28 декабря с 09:00 и 29 декабря до 17:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина:

пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;

ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20, 22;

пер. Заводской д. 3;

ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;

туп. Литейный д. 1-7;

ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34;

пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8, 10, 12;

ул. Литейная д. 17;

пер. Заводской д. 6;

пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;

ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13А, 18;

ш. Корпиковское д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А;

ул. Перегудова д. 6, 8, 10, 12/30, 14, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;

ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

пер. Краснофлотский д. 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Рошаля д. 24/1;

ул. Куприна д. 11, 13.

29 декабря с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Черняховского д. 8Б-27.

29 декабря с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица, ул. Тельмана д. 1-10.





30 декабря с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пр-кт. 25-го Октября, д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2А, 2 к. 2, 5, 6, 9;

ул. Красная, д. 7/5, 14Б;

ул. Соборная, д. 5.