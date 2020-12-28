Предновогодняя поддержка нуждающимся

Согласно документу, по 3000 рублей на ребенка получат семьи с детьми-инвалидами, а также дети из многодетных семей со среднедушевым доходом не свыше 40% среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.

Выплату получат более 23 тысяч человек, из которых 4 405 – это дети-инвалиды, а 18 616 человек – дети из многодетных семей со среднедушевым доходом до 40%. На пособия направлено более 70 млн рублей.

Ранее глава региона подписал распоряжение об авансовых выплатах январских пособий в декабре 2020 года. В частности, с 24 декабря направлены выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.

С 25 декабря начисляются ежемесячное пособие на приобретение детских товаров, ежемесячная выплата на ребёнка-инвалида, компенсация на полноценное питание беременным и детям до 3 лет, ежемесячная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда, а также другие выплаты.