Предновогодняя поддержка нуждающимся

Согласно документу, по
3000 рублей на ребенка получат семьи с детьми-инвалидами, а также дети из
многодетных семей со среднедушевым доходом не свыше 40% среднего дохода,
сложившегося в Ленинградской области.
Выплату получат более 23
тысяч человек, из которых 4 405 – это дети-инвалиды, а 18 616 человек – дети из
многодетных семей со среднедушевым доходом до 40%. На пособия направлено более
70 млн рублей.
Ранее глава региона
подписал распоряжение об авансовых выплатах январских пособий в декабре 2020
года. В частности, с 24 декабря направлены выплаты на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.
С 25 декабря начисляются
ежемесячное пособие на приобретение детских товаров, ежемесячная выплата на
ребёнка-инвалида, компенсация на полноценное питание беременным и детям до 3
лет, ежемесячная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда, а также другие выплаты.