Филологи рассказали, как правильно поздравлять с Новым годом

Эксперты "Тотального
диктанта" провели в режиме онлайн предновогоднюю дискуссионную лекцию, в
ходе которой дали ряд рекомендаций по составлению поздравлений. Они рассказали,
чем могут отличаться пожелания в Новый год и Рождество в адрес родственников,
друзей и коллег.
По мнению кандидата
филологических наук, члена филологического совета "Тотального
диктанта" Киры Дружининой, поздравляя кого-то с праздником, будь то Новый
год или день рождения, мы используем определенные этические формулы. С одной
стороны, устоявшиеся в языке фразы точно не вызовут какой-то негативной
реакции, ими можно пользоваться. Но в конечном итоге из-за них пожелания
начинают звучать неискренно. Чтобы новогоднее поздравление запомнилось, нужен
индивидуальный подход.
- Выделиться каким-то
образом всегда сложнее, нежели отделаться обычной формулой:
"поздравляю", затем "желаю" и еще "пусть будет".
Важно подумать, что связывает вас с адресатом поздравления, например, в течение
этого года. Какие события вас объединяли, как строилась коммуникация с ним, -
советует Кира Дружинина.
В поздравлении
бизнес-партнеров такая концепция тоже работает. Эксперт рекомендует напомнить
получателю, например, о каких-то совместных проектах. И поблагодарить не просто
за сотрудничество, а за конкретные успехи. Адресат всегда заметит, что
поздравитель потратил время на составление текста и оценит это.
Бизнес-этикет позволяет
поздравлять коллег и партнеров заранее, за несколько дней до наступления
праздника. Ведь после праздника наступают довольно длинные каникулы. А вот в
случае с близкими друзьями дело обстоит несколько иначе. Филологи считают, что
хотя поздравление "с наступающим" прочно укоренилось в народной
лексике, все же правильнее поздравлять с уже наступившим Новым годом. То есть в
первые дни января.
- Можно даже чуть позже
поздравить со Старым Новым годом, если кого-то забыли, обошли вниманием. Но
конечно затягивать до 1 мая с поздравлениями не стоит, - уверен доктор
филологических наук, профессор, председатель Орфографической комиссии РАН
Алексей Шмелев.
Есть и непосредственно
личная бизнес переписка, когда речь идет о давно сформировавшихся партнерских
отношениях. Здесь важен градус личного участия, определенные границы. Лучше
избегать разговорных выражений, каких-то дружеских неологизмов, они будут
неуместны. Выстраивать речь стоит с точки зрения норм и правил русского языка.
При этом в деловом общении непринято поздравлять с Рождеством, этот праздник
носит более семейный характер, в отличие от Нового года.
- В XIX веке было принято
объезжать важных людей и лично поздравлять с праздником Рождества, -
рассказывает Алексей Шмелев. - Нужно было иметь определенную стойкость
организма. Сегодня многие общаются с западными коллегами, где принято желать
просто "веселого Рождества", но понятно, что это нужно было делать до
наступления праздника там, до 25 декабря.
В случае православного
Рождества, по мнению филологов, более принято желать именно
"светлого" праздника. Однако если адресат - человек воцерковленый,
по-настоящему верующий, лучше подыскать более подходящие формулировки. Так
поздравить просто с Рождеством будет не совсем уместно, эта фраза звучит для
православных верующих незаконченной. Правильнее говорить "С Рождеством
Христовым".
Точно так же как и с
Рождеством, со "старым Новым годом" поздравляют, как правило, лишь
близких друзей. По мнению Киры Дружининой в бизнес общении это опять же не
совсем уместно.
- Хотя внутри коллектива
эту дату часто используют как повод всем вместе собраться после каникул,
поздравить друг друга и продлить праздничную атмосферу, - говорит эксперт. -
Например, знаю, что в Ростове-на-Дону компании часто на такую офисную вечеринку
заказывают для сотрудников вареники "с сюрпризом".
"Российская газета" https://rg.ru/2020/12/28/reg-sibfo/filologi-rasskazali-kak-pravilno-pozdravliat-s-novym-godom.html
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