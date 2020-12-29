График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников

Расписание движения городских автобусов на 1 января 2021 г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электростандарт __________________

Варшавский вокзал Мариенбург 10-15 16-37Э 10-50 17-15Э 11-40 17-50 12-20 18-30 15-22 19-07 15-55 19-45

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О'КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О'КЕЙ Мариенбург 10-35 15-12 18-45 10-40 15-20 18-40 11-15 15-50 19-25 11-05 15-45 19-15 11-35 16-25 19-45 11-50 16-20 20-00 12-25 17-05 20-35 13-10 16-55 20-20 14-05 17-30 14-10 17-35 14-50 18-10 14-35 17-58

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал» ТРК «КУБУС» 10-35 14-50 18-50 10-20 15-05 18-35 11-15 15-50 19-20 11-20 15-35 19-35 12-00 16-20 20-20 12-00 16-35 20-10 13-20 17-20 12-50 17-05 21-10 14-20 17-50 14-05 18-05

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Со 2 января по 10 января 2021 года все маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

Маршрут № 527 (с 1 по 10 января 2021г.)

Кобралово Коммунар Лукаши Варшавский вокзал Лукаши Коммунар 8-00* 8-10* 8-25* 6-55* 7:25* 7:40* 10-05 10-15 10-30 9-10 9:40 9:55 14-40 14-50 15-05 13-40 14:10 14:25 17:00 17:10 17:25 16:05 16:35 16:50 19:10 19:20 19:35 18:10 18:40 18:55

*-отмена 1 января 2021г.

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.

Расписание движения пригородных автобусов.

Отмены рейсов 31 декабря 2020 г.

Маршрут № 431

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 22:10

Отправление от СПБ, м. «Московская»-23:05

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:40

Отправление от д. Тойворово-22:30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:15

Отправление от д. Луйсковиц - 22:10

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22:05,22:40

Отправление от п. Нового Света - 22:35,23:00

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:55

Отправление от д. Корпиково - 22:40

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот - 21:50, 22:20

Маршрут № 529

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 21:05,21:35

Отправление от г. Павловска - 22:36

Маршрут № 528

Отправление от г.Коммунара -21:35,22:10

Отправление от г. Павловска - 21:40,22:07,22:55

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2021 г.

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Малое Верево

Аэродрома,ТЦ «Пилот» д. Малое Верево 7:50 8:25 9:00 7:35 8:10 8:40 9:35 10:05 10:40 9:15 9:50 10:25 11:15 12:15 12:35 10:55 11:35 12:05 12:55 13:55 14:40 13:00 13:20 13:40 15:20 16:10 16:25 14:40 15:25 16:05 16:55 17:40 17:55 16:55 17:15 17:45 18:35 19:35 19:55 18:30 18:45 19:15 20:50 21:20 20:15 20:35 21:30

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Прибытково

Варшавский вокзал Прибытково 12:40 19:05 13:32 20:02

Маршрут № 516-А г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково

Варшавский вокзал Меньково 6:40 10:50 16:00 20:47 7:30 11:25 16:35 21:20

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Терволово

Варшавский вокзал п.Терволово 6:30 8:20 10:50 13:30 17:50 7:30 9:20 11:50 14:20 18:45 18:25 20:15 19:15 21:00

Маршрут № 521 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Черемыкино

Варшавский вокзал Черемыкино 17:55 19:15





Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово

Варшавский вокзал Тойворово 8:50 10:50 11:20 9:50 11:40 12:10 14:15 15:00 16:40 15:05 15:50 17:30 17:20 18:20 19:15 18:20 19:10 20:05 20:05 21:40 20:55 22:30

Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево

Варшавский вокзал Яскелево 12:05 17:08 13:10 18:05

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал Луйсковицы 8:35 10:40 16:30 9:45 11:45 17:30 17:40 21:15 18:40 22:10

Маршрут № 524 г.Гатчина, Варшавский вокзал - г. Волосово

Варшавский вокзал Волосово 6:00 11:35 19:50 6:20 12:00 18:50 7:45 12:30 20:30 7:25 13:00 21:10 8:55 16:10 9:10 14:10 10:25 17:00 10:50 17:20

Маршрут № 526 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Глумицы

Варшавский вокзал От д. Глумицы 11:05 14:07* 15:05 12:30 15:35* 16:25 18:05 19:35 *Рейс через большие Колпаны

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал От Раболово 9:05 12:45 14:30** 10:10 14:02 15:40 19:05 20:25

** заезд Луйсковицы

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово

Варшавский вокзал Батово 5:40 8:10 12:00 6:35 9:25 13:20 14:55* 18:40 20:10* 16:27 19:40 21:00

* заезд Кащенко

Маршрут № 532 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы

аршавский вокзал Тихковицы 7:10 8:05

Маршрут № 533 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Кипень

Варшавский вокзал Кипень 7:30 9:10 11:40 14:05 8:25 10:10 12:45 14:55 15:15 17:20 19:35 16:25 18:25 20:30

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал Вырица 8:45 9:25 11:00 9:42* 10:22 11:53 11:50 13:40* 15:00* 12:42 14:37 15:52





16:45 17:25 18:50 17:42 18:22 19:43 19:40 20:42

* Заезд Карташевская

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал Н изковицы Жабино 7:55 9:50 13:25 9:05 11:05 14:35 14:45 16:20 20:25 16:00 17:35 21:35

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал Тайцы 10:10 12:40 14:40 16:55 19:10 11:00 13:40 15:45 18:10 20:00

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал Сусанино 15:35 20:15 16:30 21:20

Маршрут № 538 Варшавский вокзал - Семрино

Варшавский вокзал Семрино 8:25 11:40 17:35 9:05 12:30 18:25

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал Шпаньково 9:45 13:08 15:10* 17:27 19:30* 10:50 14:08 16:20 18:25 20:25

* заезд Кащенко

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал Учхоз 9:57 11:55 13:40 10:40 12:45 14:25 15:22 17:35 19:10 16:05 18:20 19:45

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

Варшавский вокзал Новый Свет 8:45 13:15 18:15 8:45 13:15 18:15 23:00 9:15 13:45 18:30 9:15 13:45 18:45 9:30 14:15 19:00 9:45 14:15 19:00 9:45 14:45 19:30 10:00 14:45 19:30 10:15 15:15 19:45 10:15 15:15 20:00 10:45 15:45 20:20 10:45 15:45 20:15 11:15 16:00 20:40 11:15 16:15 20:50 11:45 16:30 21:05 11:45 16:30 21:10 12:00 17:00 21:35 12:15 17:00 21:35 12:15 17:15 22:05 12:30 17:30 22:05 12:45 17:45 22:40 12:45 17:45 22:20

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Варшавский вокзал Корпиково 6:50 7:55 8:25 7:40 8:45 9:15 8:50 9:55 10:25 9:40 10:45 11:15 10:55 11:45 12:35 11:45 12:35 13:25 13:20 14:15 14:50 14:10 15:05 15:40 15:25 15:55 16:25 16:15 16:45 17:15 16:55 17:25 18:30 17:45 18:15 19:15 19:00 20:20 21:55 19:45 21:05 22:40

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица - отмена

Маршрут № 542 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз - п. Елизаветино - отмена

Со 2 января по 10 января 2021 года маршруты работают по расписанию воскресного дня (для маршрутов №№ 431, 478, 528, 529 расписание указано далее).