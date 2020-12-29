График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников

График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников

31 декабря 2020 года график работы общественного транспорта в Гатчинском районе и г. Гатчине – по выходному дню (с отменами рейсов). 1 января 2021 года – по воскресенью (с отменами рейсов). 2-10 января 2021 года – по воскресенью.

Рубрики : Общество     29 Dec 2020

Расписание движения городских автобусов на 1 января 2021 г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электростандарт__________________

Варшавский вокзал

Мариенбург

10-15

16-37Э

10-50

17-15Э

11-40

17-50

12-20

18-30

15-22

19-07

15-55

19-45

 

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О'КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О'КЕЙ

Мариенбург

10-35

15-12

18-45

10-40

15-20

18-40

11-15

15-50

19-25

11-05

15-45

19-15

11-35

16-25

19-45

11-50

16-20

20-00

12-25

17-05

20-35

13-10

16-55

20-20

14-05

17-30

 

14-10

17-35

 

14-50

18-10

 

14-35

17-58

 

 

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал»

ТРК «КУБУС»

10-35

14-50

18-50

10-20

15-05

18-35

11-15

15-50

19-20

11-20

15-35

19-35

12-00

16-20

20-20

12-00

16-35

20-10

13-20

17-20

 

12-50

17-05

21-10

14-20

17-50

 

14-05

18-05

 

 

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Со 2 января по 10 января 2021 года все маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

Маршрут № 527 (с 1 по 10 января 2021г.)

Кобралово

Коммунар

Лукаши

Варшавский вокзал

Лукаши

Коммунар

8-00*

8-10*

8-25*

6-55*

7:25*

7:40*

10-05

10-15

10-30

9-10

9:40

9:55

14-40

14-50

15-05

13-40

14:10

14:25

17:00

17:10

17:25

16:05

16:35

16:50

19:10

19:20

19:35

18:10

18:40

18:55

*-отмена 1 января 2021г.

 

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.

Расписание движения пригородных автобусов.

Отмены рейсов 31 декабря 2020 г.

Маршрут № 431

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 22:10

Отправление от СПБ, м. «Московская»-23:05

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:40

Отправление от д. Тойворово-22:30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:15

Отправление от д. Луйсковиц - 22:10

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22:05,22:40

Отправление от п. Нового Света - 22:35,23:00

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21:55

Отправление от д. Корпиково - 22:40

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот - 21:50, 22:20

Маршрут № 529

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал - 21:05,21:35

Отправление от г. Павловска - 22:36

Маршрут № 528

Отправление от г.Коммунара -21:35,22:10

Отправление от г. Павловска - 21:40,22:07,22:55

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2021 г.

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Малое Верево

Аэродрома,ТЦ «Пилот»

д. Малое Верево

7:50

8:25

9:00

7:35

8:10

8:40

9:35

10:05

10:40

9:15

9:50

10:25

11:15

12:15

12:35

10:55

11:35

12:05

12:55

13:55

14:40

13:00

13:20

13:40

15:20

16:10

16:25

14:40

15:25

16:05

16:55

17:40

17:55

16:55

17:15

17:45

18:35

19:35

19:55

18:30

18:45

19:15

20:50

21:20

 

20:15

20:35

21:30

 

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Прибытково

Варшавский вокзал

Прибытково

12:40

19:05

13:32

20:02

 

Маршрут № 516-А г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Меньково

Варшавский вокзал

Меньково

6:40

10:50

16:00

20:47

7:30

11:25

16:35

21:20

 

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Терволово

Варшавский вокзал

п.Терволово

6:30

8:20

10:50

13:30

17:50

7:30

9:20

11:50

14:20

18:45

18:25

20:15

 

 

 

19:15

21:00

 

 

 

 

Маршрут № 521 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Черемыкино

Варшавский вокзал

Черемыкино

17:55

19:15

 

Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово

Варшавский вокзал

Тойворово

8:50

10:50

11:20

9:50

11:40

12:10

14:15

15:00

16:40

15:05

15:50

17:30

17:20

18:20

19:15

18:20

19:10

20:05

20:05

21:40

 

20:55

22:30

 

 

Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево

Варшавский вокзал

Яскелево

12:05

17:08

 

13:10

18:05

 

 

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал

Луйсковицы

8:35

10:40

16:30

9:45

11:45

17:30

17:40

21:15

 

18:40

22:10

 

 

Маршрут № 524 г.Гатчина, Варшавский вокзал - г. Волосово

Варшавский вокзал

Волосово

6:00

11:35

19:50

6:20

12:00

18:50

7:45

12:30

20:30

7:25

13:00

21:10

8:55

16:10

 

9:10

14:10

 

10:25

17:00

 

10:50

17:20

 

 

Маршрут № 526 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Глумицы

Варшавский вокзал

От д. Глумицы

11:05

14:07*

15:05

12:30

15:35*

16:25

18:05

 

 

19:35

 

 

*Рейс через

большие Колпаны

 

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал

От Раболово

9:05

12:45

14:30**

10:10

14:02

15:40

19:05

 

 

20:25

 

 

** заезд Луйсковицы

 

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово

Варшавский вокзал

Батово

5:40

8:10

12:00

6:35

9:25

13:20

14:55*

18:40

20:10*

16:27

19:40

21:00

* заезд Кащенко

 

Маршрут № 532 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тихковицы

 

аршавский вокзал

Тихковицы

 

7:10

 

 

8:05

 

 

Маршрут № 533 г.Гатчина, Варшавский вокзал - Кипень

Варшавский вокзал

Кипень

7:30

9:10

11:40

14:05

8:25

10:10

12:45

14:55

15:15

17:20

19:35

 

16:25

18:25

20:30

 

 

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал

Вырица

8:45

9:25

11:00

9:42*

10:22

11:53

11:50

13:40*

15:00*

12:42

14:37

15:52

 

16:45

17:25

18:50

17:42

18:22

19:43

19:40

 

 

20:42

 

 

* Заезд Карташевская

 

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал

Н

изковицы Жабино

7:55

9:50

13:25

9:05

11:05

14:35

14:45

16:20

20:25

16:00

17:35

21:35

 

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал

Тайцы

10:10

12:40    14:40    16:55    19:10

11:00    13:40    15:45    18:10    20:00

 

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал

Сусанино

15:35

20:15

 

16:30

21:20

 

 

Маршрут № 538 Варшавский вокзал - Семрино

Варшавский вокзал

Семрино

8:25

11:40

17:35

9:05

12:30

18:25

 

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал

Шпаньково

9:45

13:08

15:10*

17:27

19:30*

 

10:50

14:08

16:20

18:25

20:25

 

* заезд Кащенко

 

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал

Учхоз

9:57

11:55

13:40

10:40

12:45

14:25

15:22

17:35

19:10

16:05

18:20

19:45

 

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

Варшавский вокзал

Новый Свет

8:45

13:15

18:15

 

8:45

13:15

18:15

23:00

9:15

13:45

18:30

 

9:15

13:45

18:45

 

9:30

14:15

19:00

 

9:45

14:15

19:00

 

9:45

14:45

19:30

 

10:00

14:45

19:30

 

10:15

15:15

19:45

 

10:15

15:15

20:00

 

10:45

15:45

20:20

 

10:45

15:45

20:15

 

11:15

16:00

20:40

 

11:15

16:15

20:50

 

11:45

16:30

21:05

 

11:45

16:30

21:10

 

12:00

17:00

21:35

 

12:15

17:00

21:35

 

12:15

17:15

22:05

 

12:30

17:30

22:05

 

12:45

17:45

22:40

 

12:45

17:45

22:20

 

 

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Варшавский вокзал

Корпиково

6:50

7:55

8:25

7:40

8:45

9:15

8:50

9:55

10:25

9:40

10:45

11:15

10:55

11:45

12:35

11:45

12:35

13:25

13:20

14:15

14:50

14:10

15:05

15:40

15:25

15:55

16:25

16:15

16:45

17:15

16:55

17:25

18:30

17:45

18:15

19:15

19:00

20:20

21:55

19:45

21:05

22:40

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица - отмена

Маршрут № 542 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз - п. Елизаветино - отмена

Со 2 января по 10 января 2021 года маршруты работают по расписанию воскресного дня (для маршрутов №№ 431, 478, 528, 529 расписание указано далее).

Маршрут № 431 Варшавский вокзал- СПБ ул.Костюшко

От Варшавский вокзал

От СПБ, ул.Костюшко

5:40**

6:10

7:20

7:50**

7:00**

7:30

8:50

9:25**

8:30

9:10

10:30

11:10

10:05

10:45

12:05

12:45

11:50

12:35

13:20

14:40

13:25

14:10

14:55

16:15

15:20

15:50

16:20

17:00

16:55

17:25

17:50

18:20

18:20

19:05

19:45

21:10

19:55

20:40

21:20

22:30

22:10*

 

 

 

23:05*

 

 

 

* до метро «Московская» ** отмена 1 января 2021 г.

 

Маршрут № 528 г.Коммунар - г.Павловск

г.Коммунар

г.Павловск

5:35 *

6:10

7:40

9:00

6:50

8:15

9:45

11:10

10:25

11:45

12:25

13:05

11:40

12:27

12:55

13:45

13:45

14:25

15:05

16:25

14:20

15:48

17:00

18:30

17:45

19:00

19:45

20:25

19:00

19:40

20:26

21:15

21:10

21:55

 

 

22:07

23:00

 

 

*-отмена 1 января

 

Маршрут № 529 Варшавский вокзал Гатчина - г.Павловск

Варшавский вокзал

г.Павловск

6:35

7:55

9:20

10:40

6:30*

8:00

9:20

10:45

11:20

12:00

12:40

13:20

12:05

12:45

13:17

14:05

14:00

15:20

16:40

18:00

14:45

15:20

16:45

18:10

18:40

20:05

20:50

21:30

19:15

20:08

21:35

22:35

*-отмена 1 января

 

Маршрут № 478 п.Лукаши - г. Павловск - отмена.

Остальные маршруты со 2 января по 10 января 2021 года работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10­10.

Расписание движения пригородных автобусов

Маршрут № 2 п. Сиверский - д. Белогорка Расписание движения на 1 января 2021 г.

Сиверский

 

Белогорка

11-45

12-10

13-05 П

13-30 П

15-10 П

15-35 П

17-40

18-00

18-35

18-55

20-00 по кругу

20-20 по Вокзальной

20-55 по кругу

21-05 по Вокзальной

Расписание движения с 02.01.2021 по 10.01.2021

Сиверский

 

Белогорка

5-50 по Вокзальной

6-00 по кругу

6-20 по Вокзальной

6-35 по кругу

7-05

7-20

7-40 П

8-05 П

8-30 П

8-55 П

10-10

10-30

11-45

12-10

13-05 П

13-30 П

15-10 П

15-35 П

17-40

18-00

18-35

18-55

20-00 по кругу

20-20 по Вокзальной

20-55 по кругу

21-05 по Вокзальной

П - заезд в поликлинику

 

Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка 1, 2, 3 января 2021 - отмена

С 04.01.2021 по 10.01.2021 следующее расписание:

Сиверский

 

д. Дружная Горка

7-35

 

8-00

8-30

 

8-55

10-10*

 

10-35*

12-55

 

13-20

14-25

 

14-50

15-30

 

15-50

16-50

 

17-10

17-35

 

18-00*

18-40

 

19-05

*мимо кладбища

 

Маршрут № 123 п.Вырица- д. Мины

1, 2, 3 января 2021 - отмена

С 04.01.2021 по 10.01.2021 следующее расписание:

Вырица

 

Мины

6-05

6-15

6-25

6-35

6-55

7-05

 

7-20

 

7-30

7-55

8-05

8-25

8-35

9-25

9-35

10-25

10-35

11-15

11-25

11-35 Каушта

11-50

14-10

14-20

14-50

15-00

15-30

15-40

15-55

16-05

16-25

16-35

17-00

17-10

17-35

17-45

18-25

18-35

18-55

19-05

Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина Расписание движения автобусов на 1 января

2021 г.

Сиверский

 

Гатчина

10-10

11-15

11-20

12-20

12-20

13-30

14-50

16-05

17-10

18-20

17-30

18-40

20-05

21-20

 

Расписание движения автобусов на 2, 3 января 2021 г.

Сиверский

 

Гатчина

5-50

6-50

7-00

8-05

7-55

9-05

9-10

10-20

10-10

11-15

11-20

12-20

12-20

13-30

14-50

16-05

17-10

18-20

17-30

18-40

20-05

21-20

Расписание движения автобусов с 04. 01.2021 по 10.01.2021

Сиверский

 

Гатчина

5-50

 

6-50

7-00

 

8-05

7-55

 

9-05

8-05 до Варшавского вок-ла

 

10-20

9-10

 

11-15

10-10

 

12-20

11-20

 

12-40

11-40

13-30

12-20

13-50

12-40

15-00

13-50

16-05

14-50

17-30

16-20

18-20

17-10

18-40

17-30

19-45

18-35

21-00

20-05

21-20

21-00

22-15

 

Сиверский

 

Батово

9-40

10-10

10-55

11-20

11-50

12-25

13-05

13-30

15-10

15-40

16-45

17-15

17-45

18-10

19-20

19-45

20-55

21-20

21-50

22-20

23-45

0-00

 

Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово Расписание движения автобусов на, 1 января 2021 г.

Расписание движения автобусов с .02. 01.2021 по 10.01.2021

Сиверский

5-15

6-40

7-55

9-40

10-55

11-50

13-05

15-10

16-45

17-45

19-20

20-55

21-50

23-45

 

Батово

5-45

7-10

8-25

10-10

11-20

12-25

13-30

15-40

17-15

18-10

19-45

21-20

22-20

0-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды

1 января 2021 - отмена

С 02.01.2021 по 10.01.2021 следующее расписание:

Сиверский

 

Ляды

7-05

 

7-45

10-10

 

10-45

14-25

 

15-00

15-50

 

16-25

17-40

 

18-10

Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка, Изора, Симанково

 

 

Расписание движения автобусов на 1 января 2021 г.

Сиверский

 

Дружная Г орка

 

Белогорка

 

Изора

 

Симанково

9-15

9-40

 

 

 

10-55

11-40

 

11-30

 

12-10

12-40

 

 

 

13-10

13-45

 

 

 

15-10

16-20

 

 

15-55

17-10

17-35

 

 

 

18-10

18-30 ч/з Симанково

 

 

18-50

20-55

21-25

 

 

 

21-50

22-30

 

22-25

 

23-45

0-00

 

 

 

Расписание движения автобусов с 02. 01.2021 по 10.01.2021

 

 

 

 

Сиверский

 

Дружная Г орка

 

Белогорка

 

Изора

 

Симанково

5-00

5-45

 

5-35

 

6-30

7-55

7-40

 

 

9-15

9-40

 

 

 

10-55

11-40

 

11-30

 

12-10

12-40

 

 

 

13-10

13-45

 

 

 

15-10

16-20

 

 

15-55

17-10

17-35

 

 

 

18-10

18-30 ч/з Симанково

 

 

18-50

20-55

21-25

 

 

 

21-50

22-30

 

22-25

 

23-45

0-00

 

 

 

 

 

Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество Расписание движения автобусов на 1 января 2021 г.

Сиверский

 

Лесничество

10-55

 

11-20

13-05

 

13-25

15-10

 

15-35

18-40

 

19-00

20-55

 

21-20

 

21-50

 

22-10

22-30

22-55

 

 

Расписание движения автобусов с 02. 01.2021 по 10.01.2021

Сиверский

 

Лесничество

5-55

6-25

6-50

7-10

7-40

8-05

8-30

8-55

10-55

11-20

13-05

13-25

15-10

15-35

18-40

19-00

20-55

21-20

21-50

22-10

22-30

22-55

 

 

Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское 1, 2, 3 января 2021 - отмена

С 04.01.2021 по 10.01.2021 следующее расписание:__________

г. Гатчина

 

с. Никольское

9-00

9-40

10-20

11-00

11-40

12-40

14-05

15-00

16-30

17-20

18-10

19-10

 

С 1 января по 10 января 2021 года отменяются рейсы:

Маршрут № 4Т п.Сиверский - д. Межно

Маршрут № 121Т п.Сиверский-д. Батово

Маршрут № 507А п.Сиверский - д. Большево

Маршрут № 151Д Дружная Г орка - Гатчина

Маршрут № 503 п.Сиверский - п. Вырица

Маршрут № 512 п. Вырица - д. Нестерково

Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в пгт. Сиверский: 44-354


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+