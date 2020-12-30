Александр Дрозденко: «Ленинградцы готовятся к праздникам, как никогда»

- По данным статистики (вырубка елей, оборот торговли) мы видим, что ленинградцы готовятся к празднованию этого Нового года, как никогда. Мы даже приостановили продажу елочек во Всеволожском районе. Видимо, год был настолько тяжелым, что люди на подсознании готовятся встретить его на «отлично», чтобы ковидная беда от нас ушла, - рассказал Александр Дрозденко.

В своем постановлении глава региона разрешил работу общепита на территории туристических базах, в пансионатах и гостиницах Ленинградской области до двух часов ночи, чтобы гости смогли отдохнуть в нормальных условиях, а не устраивали продолжение банкета в своих номерах и корпусах.

- Мы понимаем, что нагрузка на здравоохранение вырастет. Тем более что мы ожидаем увеличение количество туристов на 70 %. Надеюсь, что мы справимся. Наша задача сохранить баланс – удержать экономику и соблюсти все требования Роспотребнадзора. Ковид пройдет, а уровень жизни мы должны держать и не снижать, так как мы взяли на себя повышенные социальные обязательства, - сказал Александр Дрозденко.