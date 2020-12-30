Александр Дрозденко: «Переезд в Гатчину – обратной дороги нет»

- В конце января – начале февраля мы внесем все необходимые изменения в Устав Ленинградской области, в котором будет прописан новый юридический адрес правительства региона: Гатчина, улица Киргетова, 1. Вся дискуссия на этом закончится. Мы продолжаем вести переговоры с Росимуществом и Министерством обороны РФ по поводу помещений и зданий в Гатчине, которые мы готовы забрать, провести необходимые ремонтные и реставрационные работы и поэтапно перевозить сюда комитеты. Обратной дороги нет, - ответил Александр Дрозденко.