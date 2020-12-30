Александр Дрозденко: «Переезд в Гатчину – обратной дороги нет»

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В конце января – начале февраля мы внесем все необходимые изменения в Устав
Ленинградской области, в котором будет прописан новый юридический адрес
правительства региона: Гатчина, улица Киргетова, 1. Вся дискуссия на этом
закончится. Мы продолжаем вести переговоры с Росимуществом и Министерством
обороны РФ по поводу помещений и зданий в Гатчине, которые мы готовы забрать,
провести необходимые ремонтные и реставрационные работы и поэтапно перевозить
сюда комитеты. Обратной дороги нет, - ответил Александр Дрозденко.
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