«Краски Рождества» в картинах гатчинских художников

Новый год и Рождество — тема очень популярная и любимая в искусстве. Непередаваемая атмосфера зимней сказки, ожидания чуда, семейного уюта, исполнения желаний — всё это возвращает в детство и вызывает только положительные эмоции. Эта радость для каждого из нас складывается из множества мелочей — запаха хвои, мандаринов, поиска подарков, детских воспоминаний, традиций, надежд и ожиданий.

Как и любое другое время года, зима предоставляет безграничные возможности для творчества, как реалистичного, так и фантазийного или лирического. Неудивительно, что праздничная выставка в библиотеке им. А.С. Пушкина получилась очень яркой, доброй и интересной, порадовав многообразием стилей, техник исполнения и жанров. На выставке представлены зимние пейзажи, натюрморты, абстрактные работы, в полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие новогодних и рождественских чудес.

На этот раз свои работы представили художники Е.В. Новикова, Ю.С. Чудновский, Г.П. Садомовский, А.С. Миркушова, В.И. Филатов, Е.С. Филатова, Н.И. Пестрецова, Н.И. Качуровская, Н.Н. Демина, Е.М. Курчатова, В.Ф. Горщак, Б.Б. Исмаилов, В.Н. Богданов, Е.И. Меркушев. Все они очень разные, но всех объединяет одно — любовь к прекрасному и неутолимое желание запечатлеть ту самую, добрую, волшебную и радостную атмосферу праздника.

Выставка Гатчинского товарищества художников будет проходить в библиотеке им. А.С. Пушкина до 25 января 2021 года.



