Ольга Ансберг: Успешная хозяйка морской гавани

Несмотря на ответственный пост и плотный график работы, Ольга Александровна с удовольствием находит время на хобби. Можно только удивляться, как эта красивая молодая женщина все успевает? Небольшое интервью с Ольгой Ансберг вы можете увидеть в нашем видеоролике.