Ольга Ансберг: Успешная хозяйка морской гавани

Ольга Ансберг - активная и успешная, которая уже три года занимает должность генерального директора ООО «Порт Логистик», оператора морского порта Выборг. С ее приходом в 2018 году был поставлен рекорд по перевалке, порт начал диверсифицировать линейку перевалочных грузов, что стало особенно актуальным на фоне падения угольного рынка в Европе (с 2019 года и по настоящий момент), были налажены партнерские отношения с Выборгским наливным терминалом, улучшилось качество оказываемых услуг.

Рубрики : Общество     30 Dec 2020

Несмотря на ответственный пост и плотный график работы, Ольга Александровна с удовольствием находит время на хобби. Можно только удивляться, как эта красивая молодая женщина все успевает? Небольшое интервью с Ольгой Ансберг вы можете увидеть в нашем видеоролике.

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