Подарки для губернатора

- В первую очередь, выспаться, и чтобы на следующий день не нужно было бы идти на работу. Мои умные часы уже подсчитали, что мне срочно нужно взять паузу и отдохнуть 60 часов. Второе желание: чтобы мои близкие были здоровы. Ковидом переболели несколько членов семьи, среди знакомых не обошлось без потерь. По итогам выборов на пост главы региона получил кредит доверия от жителей Ленинградской области. Поэтому есть сильное желание его оправдать. Для меня самая высокая оценка моей работы – гордость жителей Ленинградской области за свой регион. Это амбиции: взявшись за какое-то дело, хочу сделать его хорошо, - сказал Александр Дрозденко.