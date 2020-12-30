Водитель снегохода погиб под грузовым «Мерседесом»

26-го декабря, днем, по дороге от площади Манина в сторону Войсковиц на снегоходе «Ямаха» ехали двое мужчин. Водитель – 34-летний житель Тяглино Дмитрий М. – не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и опрокинул снегоход на левый бок. В результате аварии водитель выпал из движущегося снегохода и попал под задние колеса 3 и 4 оси большегрузного автомобиля Mercedes Actros. Тело увезли спецтранспортом в морг. 29-летний пассажир снегохода получил пару ушибов, госпитализация не потребовалась.

Водительский стаж погибшего (категория «А1») – 16 лет. В 2020 году он дважды привлекался за превышение скорости. Штрафы оплатил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.