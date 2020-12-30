Водитель снегохода погиб под грузовым «Мерседесом»

26-го декабря, днем, по
дороге от площади Манина в сторону Войсковиц на снегоходе «Ямаха» ехали двое
мужчин. Водитель – 34-летний житель Тяглино Дмитрий М. – не учел дорожные и
метеорологические условия, не справился с управлением и опрокинул снегоход на
левый бок. В результате аварии водитель выпал из движущегося снегохода и попал
под задние колеса 3 и 4 оси большегрузного автомобиля Mercedes Actros. Тело
увезли спецтранспортом в морг. 29-летний пассажир снегохода получил пару
ушибов, госпитализация не потребовалась.
Водительский стаж
погибшего (категория «А1») – 16 лет. В 2020 году он дважды привлекался за
превышение скорости. Штрафы оплатил.
Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.