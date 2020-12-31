Игрушечный Новый год Новосветского поселения

- Отрадно, что количество участников каждый год остается прежним или растет. Активность проявляют ребята всех возрастов, но наибольше количество игрушек мы, конечно же, получаем от малышей и их родителей. Детям нравится этот конкурс – это возможность творчески проявить себя, получить подарок за старания, а также увидеть свои игрушки на уличных елочках, которые мы устанавливаем в Новом Свете и поселке Торфяное, - рассказала глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 154 ребенка: 76 игрушек принесли дошколята и 78 работ сделали школьники. Члены конкурсной комиссии высоко оценили труд каждого участника. Дети по-настоящему постарались сделать игрушки красивыми, необычными.

- Каждый год перед конкурсной комиссией стоит сложный выбор. Практически каждая игрушка достойна первого места. Видно, что дети работали усердно, вложили все свое душевное тепло. Поэтому, как и в прошлом году, мы ввели дополнительные номинации и увеличили количество призовых мест, - сказала Елена Огнева.

Среди дошколят первое место заняли Варвара Кокорина (детский сад № 7) Богдан Мальцев (детский сад № 14). Второе место заняли Ирина Заводнова (детский сад № 7) и Александра Петрова (детский сад № 14). Третье место присудили Алене Кузнецовой (детский сад № 7), Павлу Усачеву (детский сад № 61) и Эмилю Перемкулову (детский сад № 7). Победители получат сертификаты в магазин игрушек номиналом 2000, 1500, 1000 рублей соответственно.

Среди учащихся начальной школы лучшие работы выполнили Амир Шарабов из «2В» класса и Раиса Опфер из «3В» класса. Второе место присудили Полине Сафонкиной из «4В» класса. На третьем месте – Ксения Назарова («3А» класс), Егор Павлюченко («4А» класс), Елизавета Усова («4А» класс). Победители в этой категории получат подарочные сертификаты в спортивный магазин номиналом 2000, 1500, 1000 рублей соответственно.

В среднем и старшем отделении Пригородной школы лучшую игрушку сделала Татьяна Дичева из «6Б» класса. Второе место присудили Ксении Киряковой из «6Б» класса. Третье место заняли Дия Доника из «5В» класса и Сергей Кузьмин из «6А» класса. Ребята также получат сертификаты в магазин спортивных товаров.

В номинации «Самая оригинальная (креативная) работа» Мария Егорова из детского сада № 14 получила приз за игрушку «Веселый Снеговик». Дарьяну Асоян из детского сада № 61 наградили за игрушку «Шар на ёлку». Дарья Утимишева (детский сад № 7) получил приз за игрушку «Мой снежный друг». Алена Ефимова («4В» класс) сделала сразу две игрушки: «Ангел» и «Бычок – символ удачи в Новом году». Кирилла Талалей («2В» класс) отметили за игрушку «Новогодняя луна». Максим Наумов («6Б» класс) получил приз за игрушку «Волшебный бычок». Илья Лоскутов («3Б» класс) предложил украсить елку игрушкой «Веселый Дед Мороз» и получил за это подарок.

В номинации «Самое технологичное изготовление» призы получили: Кирилл Шмаков (детский сад № 7) – «Королева праздника», Виктория Котунова (детский сад № 7) – «Новогодняя елочка» «Домовенок Кузька», Денис Сафонкин (детский сад № 14) – «Елочка», Лука Быков (детский сад № 14) – «Зимнее утро», Виктор Беляев (детский сад № 7) – «Лесная красавица», Никита Дудин («1А» класс) – «Новогодняя сказка», Анастасия Павельчук («3Б» класс) – «Зимушка-зима», Милана Верменичева («1В» класс) – «Гномик», Максим Тодоров («5А» класс) – «Снежинка».

В номинации «Самая яркая работа» призы получили: Матвей Усов (детский сад № 61) – «Фонарь Деда Мороза», Сергей Данилюк (детский сад № 14) – «Новогодний веночек», Артур Палымбетов (детский сад № 14) – «Символ года», Александра Мальцева (детский сад № 14) – «Ледяная избушка», Илья Колегов («3Б» класс) – «Снежный Ангел», Кирилл Стапчук («1В» класс) – «Рождественский фонарь», Амелия Барабаш («5А» класс) – «Новогодние часы».

В номинации «Самая эстетичная работа» наградили: Полину Колегову (детский сад № 61) – «Новогодний венок со снеговиком» и Даниила Архипова («3Б» класс) – «Странная ёлка».

В номинации «Самая поразительная игрушка» победили: Никита Романович (детский сад № 14) – «Волшебный фонарик для Деда Мороза», Екатерина Андреева («4Б» класс) – «Игрушка на ёлку», Ксения Цыгвинцева («3В» класс) – «Рождественский венок, Артём Петрущенко («1В» класс) – «Новогодняя конфетка», Елизавета Егорова («5В» класс) – «Новогодний шар» «Снеговик».

В номинации «Самая симпатичная работа» лучшими стали: Мария Лепёшкина (детский сад № 61) – «Новогодний шар» «Ёлочка», Александра Богданова (детский сад № 7) – «Новогодний конек», Алина Григорьева (детский сад № 7) – «Снежинка», Ксения Бугаец (детский сад № 14) – «Бычок», Кира Константинова («1А» класс) – «Северные Олени», Филипп Филиппов («2А» класс) – «Год Быка», Диана и Алина Тирабян («5В» класс) – «Шишкин лес».

За свои старания победители тематических номинаций получат сладкие призы. Все ребята также получат грамоты за участие в конкурсе.

- От лица администрации Новосветского поселения благодарю всех участников конкурса за ту любовь, доброту и заботу, с которыми ребята делали елочные игрушки для нашего поселения, - сказала Елена Огнева.