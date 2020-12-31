Поздравление руководителей Гатчинского района





Уходящий год для всех нас стал непростым. Мы с вами научились жить в совершенно новых и непривычных для нас условиях, столкнувшись с пандемией коронавирусной инфекции.

Сама жизнь поставила в уходящем 2020 году перед нами непростые задачи, которые нам еще предстоит решить. Убеждены, что общими усилиями мы добьемся поставленных целей, поскольку традиционно на Гатчинской земле работают замечательные люди, профессионалы своего дела, которым под силу любые, даже самые амбициозные задачи. Сейчас нам нужно будет приложить максимум сил и энергии, чтобы Гатчинский муниципальный район продолжал свое развитие. И мы уверены, что у нас все непременно получится.

Сейчас мы с вами на пороге новых свершений. Мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родного края можно собственными силами и общей слаженной работой.

Наступающий 2021 год в Ленинградской области объявлен годом чистой воды. Мы будем вместе относиться бережнее к нашей природе, ценить настоящее и строить планы на будущее.

У каждого в эти предновогодние дни и минуты свои ожидания. Но все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, в доме царило спокойствие, дети радовали, жизнь была стабильной. В новогоднюю ночь мы загадываем желания и, конечно же, верим в чудеса.

От всей души, дорогие земляки, желаем вам счастливого Нового года. Пусть все у нас получится, а все задуманное непременно сбудется! С наступающим Новым годом!

Глава Гатчинского муниципального района, глава города Гатчины В.А. Филоненко,

Глава администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим