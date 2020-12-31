Учёные выиграли Спартакиаду

Текущий 2020 год внес большие коррективы в обычное течение спортивной жизни, но, несмотря на длительные весенние нерабочие дни, ограничения и самоизоляцию, запланированная в январе 2020 года программа была полностью выполнена.

С февраля по декабрь текущего года команды принимали участие в соревнованиях и контрольных тренировках с зачетом в итоговый протокол Спартакиады по 13 видам спорта: настольный теннис, плавание, городки, стритбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, кросс, шахматы, бадминтон, волейбол, флорбол, дартс и конкурс руководителей.

Как и раньше, Спартакиада прошла в двух дивизионах. В первом – участие могли принять только штатные работники трудовых коллективов, а отличительной особенностью второго дивизиона является возможность включать в состав своих команд приглашенных спортсменов (участников, не являющихся работниками организации), а также разрешается участие прямых членов семей сотрудников предприятия.

В первом дивизионе, в четвертый раз за всю историю Спартакиады, победителем стала команда НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, которая набрала 159 очков (ранее команда становилась победителем в 2012, 2014, 2016 годах). Второе место заняла команда АО «218 АРЗ», набрав 154 очка, на третьем месте – команда «Динамо» войсковой части

№ 28677, которая набрала 152 очка. Всего в первом дивизионе приняли участие 11 команд.

Во втором дивизионе победу одержала команда МЧС России (158 очков), на втором месте – Гатчинская КМБ (153 очка), на третьем месте – ООО «Логия» (142 очка). Во втором дивизионе участвовало 10 команд.

Торжественное вручение наград победителям, участникам, представителям команд будет проведено в ходе совещания перед началом Спартакиады 2021 года в середине января.

Оргкомитет XII Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины благодарит спортсменов за участие, желает им, а также судьям и болельщикам богатырского здоровья, неизменного настроя на победу, удачи в честной спортивной борьбе.