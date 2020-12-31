Учёные выиграли Спартакиаду

Текущий 2020 год внес
большие коррективы в обычное течение спортивной жизни, но, несмотря на
длительные весенние нерабочие дни, ограничения и самоизоляцию, запланированная
в январе 2020 года программа была полностью выполнена.
С февраля по декабрь
текущего года команды принимали участие в соревнованиях и контрольных тренировках
с зачетом в итоговый протокол Спартакиады по 13 видам спорта: настольный
теннис, плавание, городки, стритбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета,
кросс, шахматы, бадминтон, волейбол, флорбол, дартс и конкурс руководителей.
Как и раньше, Спартакиада
прошла в двух дивизионах. В первом – участие могли принять только штатные
работники трудовых коллективов, а отличительной особенностью второго дивизиона
является возможность включать в состав своих команд приглашенных спортсменов
(участников, не являющихся работниками организации), а также разрешается
участие прямых членов семей сотрудников предприятия.
В первом дивизионе, в
четвертый раз за всю историю Спартакиады, победителем стала команда НИЦ
«Курчатовский институт» - ПИЯФ, которая набрала 159 очков (ранее команда
становилась победителем в 2012, 2014, 2016 годах). Второе место заняла команда
АО «218 АРЗ», набрав 154 очка, на третьем месте – команда «Динамо» войсковой
части
№ 28677, которая набрала
152 очка. Всего в первом дивизионе приняли участие 11 команд.
Во втором дивизионе
победу одержала команда МЧС России (158 очков), на втором месте – Гатчинская
КМБ (153 очка), на третьем месте – ООО «Логия» (142 очка). Во втором дивизионе
участвовало 10 команд.
Торжественное вручение
наград победителям, участникам, представителям команд будет проведено в ходе
совещания перед началом Спартакиады 2021 года в середине января.
Оргкомитет XII
Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины благодарит спортсменов за
участие, желает им, а также судьям и болельщикам богатырского здоровья,
неизменного настроя на победу, удачи в честной спортивной борьбе.