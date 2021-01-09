Дайджест культурных событий Гатчины и района

Гатчинский городской Дом культуры приветствовал зрителей и звезд российской эстрады на концерте-фестивале «Гатчинские встречи». Концерт-фестиваль - новый формат для Гатчины с использованием спецэффектов и оригинальных декорационных конструкций. Особенность программы «Гатчинских встреч» - это выступления лучших творческих коллективов города Гатчины с профессиональными титулованными артистами. «Гатчинские встречи» в этом году предстали в новом расширенном формате под открытым небом. Хедлайнером концерта стала известная певица и ведущая Анна Семенович.

В 2020 году руководитель народного коллектива «Цирк «Гротеск» Гатчинского ДК Вера Чумак стала победителем Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда Культуры». Ей присвоено звание «Лучший специалист года». Вера Сергеевна - уникальный человек, который живет своим делом. Она и тренирует, и делает постановки, и шьет костюмы. Но главное, любит всей душой свое дело и каждого своего ученика.

Киноконцертный зал «Победа» и Центр творчества юных города Гатчины при поддержке комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района провели открытый вокальный конкурс «Голос Гатчины - 2020», главным призом которого был сертификат профессиональной студии звукозаписи. В конкурсе принимали участие как профессиональные, так и любительские детские и взрослые ансамбли и исполнители в разных номинациях и возрастных категориях. В отборочном туре участвовало140 вокалистов.

Киноконцертный зал «Победа» гостеприимно принимал IX Международный конкурс исполнителей романса «Гатчинская Романсиада», где были представлены все направления этого жанра - классические, городские, цыганские романсы. Конкурсное прослушивание проходило очно, а гала-концерт – в онлайн-формате.

В «Победе» впервые без зрителей в зале, но с большой программой кинопоказов и творческих встреч в сети Интернет и на телевидении прошли VII кинофестиваль «Литература и кино» - детям» и XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино». Конкурсная программа взрослого кинофестиваля включала семь игровых и 12 неигровых картин. Ведущая церемонии закрытия кинофестиваля, любимая многими народная артистка РФ Ангелина Вовк получила из рук главы администрации Гатчинского муниципального района Людмилы Нещадим специальный приз «За поэтичность женских образов» - изящный браслет с натуральными камнями - гранатами, как нельзя лучше оттеняющий красоту самой артистки.

В конце года состоялось награждение лауреатов ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В номинации «Лучшая детская художественная школа года» Детская художественная школа г.Гатчины завоевала диплом I степени. Лауреатом премии губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи стала юная художница Арина Тинтунен - обладатель гран-при открытого областного художественного конкурса с международным участием «Цвет и звук Державы Рериха». Она уже второй год подряд получает эту награду. Поздравляем Арину и ее педагога Марину Фазанову!

Воспитанники Войсковицкой детской школы искусств приняли участие в 73-х конкурсах и фестивалях очного и заочного форматов различного уровня, включая международный. География конкурсной жизни охватывает такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Казань, Ростов-на-Дону, Новгород, а также города и сельские поселения Ленинградской области. В течение года учащиеся не раз становились лауреатами и обладателями Гран-при. Всего в школе за этот период - 435 дипломов!

Ярким событием стал масштабный онлайн-проект совместно с театром «На Литейном». Профессиональные актеры и учащиеся театрального отделения

Войсковицкой детской школы искусств, вместе с преподавателями О.А. Новиковой и П.Ю. Карьялайнен создали фильм по фронтовым письмам под названием «Я жду и верю». В письмах, обращаясь к своим близким, авторы передают атмосферу тех времен, повествуют о тяжелых событиях и переживаниях.

Интересным и неожиданным для многих стал проект «Дети - детям» Исторического музея школы искусств «Усадьба Войсковицы». Учащимся было предложено выбрать самую для них интересную информацию, чтобы в дальнейшем использовать её для продолжения исследований и при подготовке экскурсий. Преподаватели О.А. Захарова и А.В. Бурлаков отметили, что детей, готовых к такому роду деятельности, довольно много. Приятно видеть совсем еще юных исследователей, которым интересна история родного края. Предполагается, что проект станет долгосрочным, охватывая все большее количество тем и привлекая к сотрудничеству новых учащихся-экскурсоводов.

Музей Красногвардейского укрепрайона впервые участвовал в культурно-образовательной акции «Ночь искусств»: был подготовлен видеосюжет о работах художника-баталиста и историка Дениса Базуева. В «Ночь музеев» гатчинцы посетили онлайн-выставку, посвященную жизни и творчеству скульптора Юрия Кузнецова. Ее посыл - в юбилейный год Победы внимательно отнестись к памяти Мастера, вложившего душу в сохранение памяти о защитниках Родины.

В День военного связиста в музее рассказывали не только об устройстве рации и телефона, но и об оружии, штыках и касках. Желающие побывали в роли военных связистов и протянули связь между помещениями, чтобы пообщаться между собой. В День военного топографа состоялись встреча с военным реконструктором-топографом Андреем Платоновым и видеопоказ по истории топографии. Вспомнили и топографов 3-его отдельного топографического отряда, работавших на Красногвардейском укрепрайоне в 1941 году.

В музее «Дачная столица» состоялась презентация книги Людмилы Якушиной «Братцы-ленинградцы». В рамках «Форума малых музеев» в музее было проведено интерактивное мероприятие «Музейное закулисье», в ходе которого участники познакомились с основными направлениями музейной работы и в игровой форме попробовали себя в роли «организаторов домашнего музея».

Главным событием 2020 года для Мемориального Дома-музея Исаака Шварца стало открытие концертно-выставочного зала. Весь год встречи со зрителями были очень разными: выставки художников и выставки из фондов музея, концерты-презентации и творческие вечера, камерные концерты с участием лауреатов международных и российских конкурсов, солистов-вокалистов и музыкально-литературные концерты, концерты-лекции.

Музыка, поэзия, литература оказались близки слушателям, побывавшим на концерте-презентации литературно-художественного сборника Натальи Антоновой «Сиверский феномен», посвященного краеведу и писателю Александру Семочкину. Концерт-презентация стал значимым событием в жизни Сиверского поселения, на нем выступили земляки – гитарист Михаил Радюкевич, пианист Михаил Огороднов, лауреат международных конкурсов Светлана Захарова, лауреат международных конкурсов Владимир Вьюров, певец Игорь Волков, Игорь Берулов и творческие коллективы поселка Сиверский.

Подготовила Татьяна Можаева