Дайджест культурных событий Гатчины и района

Гатчинский городской Дом культуры приветствовал зрителей и звезд российской эстрады на концерте-фестивале «Гатчинские встречи». Концерт-фестиваль - новый формат для Гатчины с использованием спецэффектов и оригинальных декорационных конструкций. Особенность программы «Гатчинских встреч» - это выступления лучших творческих коллективов города Гатчины с профессиональными титулованными артистами. «Гатчинские встречи» в этом году предстали в новом расширенном формате под открытым небом. Хедлайнером концерта стала известная певица и ведущая Анна Семенович.
В 2020 году руководитель народного коллектива «Цирк
«Гротеск» Гатчинского ДК Вера Чумак стала победителем Ленинградского областного
конкурса профессионального мастерства «Звезда Культуры». Ей присвоено звание
«Лучший специалист года». Вера Сергеевна - уникальный человек, который живет
своим делом. Она и тренирует, и делает постановки, и шьет костюмы. Но главное,
любит всей душой свое дело и каждого своего ученика.
Киноконцертный зал «Победа» и Центр творчества юных города
Гатчины при поддержке комитета по культуре и туризму
Гатчинского муниципального района провели открытый вокальный конкурс «Голос
Гатчины - 2020», главным призом которого был сертификат профессиональной студии
звукозаписи. В конкурсе принимали участие как профессиональные, так и
любительские детские и взрослые ансамбли и исполнители в разных номинациях и
возрастных категориях. В отборочном туре участвовало140 вокалистов.
Киноконцертный зал «Победа» гостеприимно принимал IX Международный конкурс исполнителей романса
«Гатчинская Романсиада», где были представлены все направления этого жанра
- классические, городские, цыганские
романсы. Конкурсное прослушивание проходило очно, а гала-концерт – в
онлайн-формате.
В «Победе» впервые
без зрителей в зале, но с большой программой кинопоказов и творческих
встреч в сети Интернет и на телевидении прошли VII кинофестиваль «Литература и
кино» - детям» и XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино». Конкурсная
программа взрослого кинофестиваля включала семь игровых и 12 неигровых картин.
Ведущая церемонии закрытия кинофестиваля, любимая многими народная артистка РФ
Ангелина Вовк получила из рук главы администрации Гатчинского муниципального
района Людмилы Нещадим специальный приз «За поэтичность женских образов» -
изящный браслет с натуральными камнями - гранатами, как нельзя лучше оттеняющий
красоту самой артистки.
В конце года состоялось награждение лауреатов ежегодного
конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В номинации «Лучшая
детская художественная школа года» Детская художественная школа г.Гатчины
завоевала диплом I степени. Лауреатом премии губернатора Ленинградской
области для поддержки талантливой молодежи стала юная художница Арина Тинтунен
- обладатель гран-при открытого областного художественного конкурса с
международным участием «Цвет и звук Державы Рериха». Она уже второй год подряд
получает эту награду. Поздравляем Арину и ее педагога Марину Фазанову!
Воспитанники Войсковицкой детской школы искусств приняли участие в 73-х конкурсах и фестивалях очного и
заочного форматов различного уровня, включая международный. География
конкурсной жизни охватывает такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Великий
Устюг, Казань, Ростов-на-Дону, Новгород, а также города и сельские поселения
Ленинградской области. В течение года учащиеся не раз становились лауреатами и
обладателями Гран-при. Всего в школе за этот период - 435 дипломов!
Ярким событием стал масштабный онлайн-проект совместно с
театром «На Литейном». Профессиональные актеры и учащиеся театрального
отделения
Войсковицкой детской школы искусств, вместе с преподавателями О.А. Новиковой и П.Ю. Карьялайнен создали фильм по фронтовым письмам под названием «Я жду и верю». В письмах, обращаясь к своим близким, авторы передают атмосферу тех времен, повествуют о тяжелых событиях и переживаниях.
Интересным и неожиданным для многих стал проект «Дети -
детям» Исторического музея школы искусств «Усадьба Войсковицы». Учащимся было
предложено выбрать самую для них интересную информацию, чтобы в дальнейшем
использовать её для продолжения
исследований и при подготовке экскурсий. Преподаватели О.А. Захарова и А.В.
Бурлаков отметили, что детей, готовых к такому роду деятельности, довольно
много. Приятно видеть совсем еще юных исследователей, которым интересна история
родного края. Предполагается, что проект станет долгосрочным, охватывая все
большее количество тем и привлекая к сотрудничеству новых
учащихся-экскурсоводов.
Музей Красногвардейского укрепрайона впервые участвовал в культурно-образовательной акции «Ночь
искусств»: был подготовлен видеосюжет о работах художника-баталиста и историка
Дениса Базуева. В «Ночь музеев» гатчинцы посетили онлайн-выставку, посвященную
жизни и творчеству скульптора Юрия Кузнецова. Ее посыл - в юбилейный год Победы
внимательно отнестись к памяти Мастера, вложившего душу в сохранение памяти о
защитниках Родины.
В День военного связиста в музее рассказывали не только об
устройстве рации и телефона, но и об оружии, штыках и касках. Желающие побывали
в роли военных связистов и протянули связь между помещениями, чтобы пообщаться
между собой. В День военного топографа состоялись встреча с военным
реконструктором-топографом Андреем Платоновым и видеопоказ по истории
топографии. Вспомнили и топографов 3-его отдельного топографического отряда,
работавших на Красногвардейском укрепрайоне в 1941 году.
В музее «Дачная столица» состоялась
презентация книги Людмилы Якушиной «Братцы-ленинградцы». В рамках «Форума малых
музеев» в музее было проведено интерактивное мероприятие «Музейное закулисье»,
в ходе которого участники познакомились с основными направлениями музейной
работы и в игровой форме попробовали себя в роли «организаторов домашнего
музея».
Главным событием 2020 года для Мемориального Дома-музея
Исаака Шварца стало открытие концертно-выставочного зала. Весь год встречи со зрителями были очень разными:
выставки художников и выставки из фондов музея, концерты-презентации и
творческие вечера, камерные концерты с участием лауреатов международных и
российских конкурсов, солистов-вокалистов и музыкально-литературные концерты,
концерты-лекции.
Музыка, поэзия, литература оказались близки слушателям,
побывавшим на концерте-презентации литературно-художественного сборника Натальи
Антоновой «Сиверский феномен», посвященного краеведу и писателю Александру
Семочкину. Концерт-презентация стал значимым событием в жизни Сиверского
поселения, на нем выступили земляки – гитарист Михаил Радюкевич, пианист Михаил
Огороднов, лауреат международных конкурсов Светлана Захарова, лауреат
международных конкурсов Владимир Вьюров, певец Игорь Волков, Игорь Берулов и
творческие коллективы поселка Сиверский.
Подготовила Татьяна Можаева