Новые профессии для ленинградцев

При содействии службы занятости населения в прошлом году прошли профессиональное обучение 3404 человека, из них 1418 – безработные, в том числе 63 человека обучились по программе переподготовки и повышению квалификации лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, по компетенциям Союза «Ворлдскиллс Россия».

Самыми популярными профессиями среди безработных стали «Водитель погрузчика», «Оператор котельной», «Электромонтер», «Машинист экскаватора», «Охранник», «Парикмахер», «Мастер маникюра».

Одна из жительниц области, после нескольких лет работы инженером по охране труда, решила сменить работу на более спокойную. Она обратилась за помощью в службу занятости, где в тот момент была зарегистрирована в качестве безработной, и уже через неделю приступила к обучению по программе «Оператор котельной». Сейчас она уже работает по полученной специальности.

1194 жителя Ленинградской области обучились в рамках мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, а также работников организаций, осуществляющих реструктуризацию или модернизацию производства. Наиболее востребованными программами в рамках опережающего обучения стали «Водитель погрузчика», «Машинист тельфера», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Стропальщик».

Напомним, профессиональное обучение в Ленинградской области велось также в рамках нацпроектов. 107 человек повысили свою квалификацию или освоили новую специальность в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». По нацпроекту «Демография» приобрели новые компетенции 309 человек в возрасте старше 50 лет и 376 женщин с детьми-дошкольниками.