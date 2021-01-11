О тех, кому за 70

В круглом столе приняли участие первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, представители областного комитета соцзащиты, Гатчинского филиала «Центра социальной защиты населения» и АНО «Медико-социальный центр».

В год юбилея Великой Победы, по инициативе комиссии по социальной политике, была создана рабочая группа, которая должна была определить готовность социальных и медицинских учреждений и служб района к переходу на новую систему обслуживания «долговременный уход». Ставились три задачи: оценить качество жизни пожилых граждан, выявить основные социально-значимые проблемы и разработать рекомендации для медико-социальной работы с данной категорией граждан на территории Гатчинского района.

Людмила Голубева подробно рассказала о проведенной работе и полученных результатах. Было разработано четыре вида авторских анкет. Учитывая объем работы, к анкетированию были подключены студенты факультета социальной работы ГИЭФПТ и волонтеры Школы третьего возраста. Кроме того, анкеты распространялись членами палаты, администрациями поселений и депутатами.

Исследования проводились в городской поликлинике, домах ветеранов, в помещениях Пенсионного фонда и Центра социальной защиты населения. В итоге было собрано 2383 анкеты, в том числе 2017 анкет «общих» - это 7,8 % от общего числа пенсионеров Гатчинского муниципального района старше 70 лет, 156 анкет пенсионеров, обслуживаемых на дому, 200 анкет пенсионеров, проживающих в стационаре, 10 анкет руководителей некоммерческих организаций.

Что показал опрос

По результатам анкетирования, в настоящее время по тем или иным причинам 38% респондентов являются одиноко проживающими, 29% - это супружеские пары, 10% - одинокие. Большинство участников анкетирования имеют ряд заболеваний и инвалидность, и только 20% опрошенных ощущают себя здоровыми людьми.

Опрос помог выявить проблемы, связанные с доступностью медицинской помощи. Самая большая из них – невозможность попасть на прием к узким специалистам. Почти 90 % пожилых людей имеют проблемы с получением медпомощи в госучреждениях, а некоторые из них, зная эту ситуацию, даже за ней не обращаются.

Одной из важнейших составляющих социально-экономического положения пожилых людей является материальное обеспечение. Как показал опрос, основной источник дохода респондентов – пенсия, 75,9% получают выплаты и пособия, 32,3% пользуются помощью родственников, 39,1% имеют подсобное хозяйство. Очевидно, что прибавке к пенсии были бы рады все. И прибавке не мизерной, а такой, «чтобы все было доступно: и питание, и лекарства, и одежда, и мебель», как писали респонденты.

О качестве услуг

Получатели социальных услуг в основном не являются пользователями интернет-ресурсов и не имеют возможности прочитать доступную и понятную информацию о мерах соцподдержки на официальных сайтах учреждений. Опрос показал, что 92% участников анкетирования слушают рекомендации знакомых и соседей, 52% заявили, что очень сложно дозвониться до госучреждений, МФЦ, ЕИРЦ, Пенсионного фонда, еще сложнее попасть на прием.

Недостаточно раздаточной полиграфической продукции о социальных услугах и мерах соцподдержки.

При этом больше половины пенсионеров удовлетворены удобством расположения и транспортной доступностью организаций, предоставляющих госуслуги, своевременностью предоставления услуги, вежливостью специалистов.

В стационаре

Одной из мер соцподдержки является социальное обслуживание в стационарных учреждениях. Как показывает анализ анкет, 96% опрошенных высоко оценивают компетентность работников учреждений. Несмотря на то, что степень удовлетворения качеством предоставляемых услуг в стационарах высокая, 21 % опрошенных испытывает чувства тревоги и одиночества без причины.

- Возможно, это связано с тем, что человек попадает в не привычную для него обстановку, - считает Людмила Голубева. - Долговременная помощь на дому является наиболее гуманным способом, который позволяет сохранить пожилому человеку привычный уклад в знакомой среде, не говоря уже о душевном комфорте. Пожилые люди, оторванные от привычной среды, в среднем живут на 7-10 лет меньше, даже при условии пребывания в более комфортных и безопасных условиях. Поэтому внедрение стационар-замещающих технологий является очень актуальным. Конечно, при наличии тяжелых заболеваний, в особенности сопровождающихся приступами, стоит рассматривать пребывание в стационаре.

Обслуживание на дому

Людмила Голубева отметила, что основные проблемы граждан, получающих услуги на дому – это недостаток общения, одиночество и сложности в получении медицинской помощи.

В Гатчинском муниципальном районе функционируют пять отделений обслуживания на дому – одно в Гатчине и четыре в районе. На обслуживании находятся 780 пенсионеров. Было проанкетировано 20% от общего количества обслуживаемых – 780 пенсионеров. Большинство из них – одиноко проживающие: 62% частично обслуживают себя сами, 38% требуется постоянная помощь, в том числе 8% опрошенных – немобильны. У 59% анкетируемых психическое самочувствие спокойное, остальные испытывают чувство тревоги и потребность в общении.

Сегодня у социального работника на попечении не менее 15 одиноких инвалидов. Он посещает своего подопечного не менее двух раз в неделю. Исходя из нормативных актов, на посещение одного человека соцработник затрачивает всего 1 час 33 минуты.

- В этот временной интервал входит и посещение подопечного, и дорога к нему, и поход в магазины и учреждения. И все это в порядке живой очереди. А ведь надо еще и с престарелым человеком пообщаться, и выслушать его, снять тревожность. На это выделяется 10 минут. Кстати, в новой системе обслуживания планируется, что максимальный базовый пакет услуг в форме соцобслуживания на дому составит ежедневно 4 часа, - отмечает Людмила Голубева.

Проанализировав всю полученную информацию по итогам исследования, рабочая группа сделала выводы: несмотря на то, что анкетирование завершилось до начала пандемии, экономическое положение и социальное самочувствие граждан пожилого возраста уже тогда нельзя было оценить как благополучное. Пожилые люди испытывают сложности в получении медицинской помощи, материальные трудности и недостаток общения. Более 90% пожилых граждан не пользуются интернетом или пользуются им в недостаточном объеме, что усложняет их жизнь в современном обществе.

В целом, по мнению руководителя рабочей группы Людмилы Голубевой, ресурс и потенциал для перехода на новую систему обслуживания «долговременный уход» и улучшение качества жизни пожилых людей есть, но Гатчинскому району предстоит еще много сделать. Причем, самое сложное, как считает Людмила Голубева, межведомственное взаимодействие.

Есть над чем поработать

Участники круглого стола поблагодарили рабочую группу за большую и серьезную работу, профессиональный подход, позволивший получить актуальную информацию. Результатами анкетирования заинтересовался областной комитет соцзащиты.

Как отметила начальник отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета социальной защиты населения Ленинградской области Дарья Пикалова, собранные материалы будут использованы в работе.

По ее мнению, хотя в Гатчинском муниципальном районе обслуживается на дому только 3% граждан – это наиболее благополучная ситуация по сравнению с другими районами. С пожилыми людьми работает много общественных организаций, много официальных поставщиков социальных услуг, но есть и над чем поработать. По мнению Дарьи Пикаловой, следует больше уделять внимание индивидуальному подходу, а чтобы система работала слаженно - нужно наладить взаимодействие между ведомствами.

В настоящее время в Гатчинском районе 12 поставщиков социальных услуг, из них два государственных - центр «Дарина» и Гатчинский ПНИ и 10 негосударственных, включая стационары и отделения обслуживания на дому.

Для заключения договора о соцобслуживании гражданин должен сам обратиться с заявлением в органы соцзащиты для признания его нуждающимся. К сожалению, многие не знают, где, как и какую помощь можно получить.

В ходе обсуждения вопроса, основываясь на проведенных исследованиях, в целях улучшения качества жизни пожилых людей, качества социального и медицинского обслуживания участниками круглого стола были выработаны предложения.

Комитету социальной защиты населения Ленинградской области предлагается:

- создать стажировочные площадки для переобучения и повышения квалификации социальных работников и других специалистов, работающих с людьми старшего поколения;

- инициировать разработку единых межведомственных стандартов оказания помощи для новой системы обслуживания и нормативного акта, регламентирующего взаимодействие всех участников системы долговременного ухода;

- усовершенствовать систему отчетов в сторону уменьшения бумажных отчетов, а также рассмотреть возможность увеличения количества и объема услуги «социально – психологический патронаж»;

- рассмотреть возможность разработки правовых оснований для социальных работников при исполнении своих обязанностей, обслуживаться вне очереди в аптеках, отделениях связи, банка,

- включить Гатчинский район в пилотный проект по реализации технологии «Рука помощи» (помощь бездомным).

Целый список рекомендаций адресован администрации Гатчинского муниципального района. В первую очередь, обратить внимание на систему взаимодействия учреждений различной организационно-правовой формы, оказывающих социальные и медицинские услуги людям пожилого возраста на территории района, а также изыскать возможность выделения бесплатных мест для социальной рекламы некоммерческих организаций.

По итогам круглого стола «Социально-экономическое положение жителей Гатчинского муниципального района старше 70 лет» рекомендации с дополнениями утверждены на заседании Общественной палаты Гатчинского района. С ними можно познакомиться на сайте администрации Гатчинского района в разделе «Общественная палата Гатчинского района».



