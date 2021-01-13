Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 26 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+12)

- п. Сиверский (+3)

- п. Вырица (+2)

- д. Малое Верево (+2)

- г. Коммунар (+1)

- д. Белогорка (+1)

- д. Жабино (+2)

- д. Даймище (+1)

- п. Пригородный (+1)

- д. Дони (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 101 человека, 3 652 из их числа – 89,1 % - выздоровели. Скончались 54 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 13 января коронавирусная инфекция диагностирована у 26 673 человека, 23 251 человек поправился, 318 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1697 человека (выздоровели 1486),

- г. Коммунар – 268 человек (выздоровели 250),

- п. Сиверский – 229 человек (выздоровели 216),

- п. Вырица – 208 человек (выздоровели 194),

- п. Тайцы – 126 человек (выздоровели 121),

- п. Новый Свет – 118 человек (выздоровели 110),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 78 человек (выздоровели 67),

- д. Большие Колпаны – 70 человек (выздоровели 62),

- с. Никольское – 68 человек (выздоровели 64),

- п. Пудость – 65 человек (выздоровели 63),

- п. Дружная Горка – 64 человек (выздоровели 60),

- п. Войсковицы – 48 человек (выздоровели 42),

- д. Новый Учхоз – 40 человек (выздоровели 347),

- д. Лампово – 38 человек (выздоровели 35),

- д. Малые Колпаны – 37 человек (выздоровели 35),

- п. Терволово – 38 человек (выздоровели 35),

- д. Сяськелево – 37 человека (выздоровели 32),

- п. Семрино – 31 человек (выздоровели 25),

- п. Елизаветино – 29 человек (выздоровели 27),

- д. Батово – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Белогорка – 23 человека (выздоровели 19),

- п. Лукаши – 23 человека (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 22 человека (выздоровели 19),

- д. Пудомяги – 22 человека (выздоровели 20),

- п. Кобралово – 22 человека (выздоровели 18),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- с. Рождествено – 20 человек (выздоровели 19),

- д. Жабино – 18 человек (выздоровели 11),

- д. Старосиверская – 17 человек (выздоровели 14),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 15),

- п. Суйда – 15 человек (все выздоровели),

- п. Сусанино – 15 человек (выздоровели 14),

- д. Мины – 15 человек (выздоровели 12),

- д. Покровская – 14 человек (выздоровели 12),

- п. Торфяное – 14 человек (выздоровели 11),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (все выздоровели),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 8),

- д. Сокколово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Нижняя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Вайялово – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Даймище – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Корпиково, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская, п. Пригородный – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози, д. Горки (Веревское СП) – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, д. Большево, с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща– по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Кобрино, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Вохоново, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Дони - по 1 человеку.